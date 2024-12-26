Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать сегодня, чтобы не рисковать жизнью близких
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Православные христиане и греко-католики 26 декабря отмечают Собор Пресвятой Богородицы — праздник, посвященный почитанию Девы Марии, матери Иисуса Христа. До перехода на новый юлианский календарь, это событие праздновали 8 января.
Праздник установлен в честь Девы Марии, которая, приняв благую весть, стала матерью Спасителя. После рождения Иисуса Церковь чтит не только Христа, но и Его Пресвятую Матерь, которая сыграла ключевую роль в воплощении Божьего замысла. В этот день также вспоминают праведного Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня.
Традиции и приметы 26 декабря
В храмах совершаются торжественные литургии, во время которых прославляют Пресвятую Богородицу и ее жертвенную любовь. В народе этот день называли "Бабины каши". Женщины собирались вместе, готовили кашу и делились опытом материнства.
- Если в этот день поет зяблик, то ожидается оттепель;
- снег прилипает к ладоням — скоро потеплеет;
- северный ветер предвещает сильное похолодание;
- стаи ворон летают низко — ждите метели.
Что нельзя делать 26 декабря
- запрещено злословить, ругаться, ссориться;
- нельзя варить кисель – в семье будет покойник;
- не покупайте веревку в этот день – это принесет беду в ваш дом.
Именины 26 декабря
В этот день свои именины отмечают Лука, Степан, Федор, Антонина.
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