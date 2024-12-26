Церковный праздник 26 декабря: что нельзя делать сегодня, чтобы не рисковать жизнью близких

Православные христиане и греко-католики 26 декабря отмечают Собор Пресвятой Богородицы — праздник, посвященный почитанию Девы Марии, матери Иисуса Христа. До перехода на новый юлианский календарь, это событие праздновали 8 января.

Праздник установлен в честь Девы Марии, которая, приняв благую весть, стала матерью Спасителя. После рождения Иисуса Церковь чтит не только Христа, но и Его Пресвятую Матерь, которая сыграла ключевую роль в воплощении Божьего замысла. В этот день также вспоминают праведного Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова, брата Господня.

Традиции и приметы 26 декабря

В храмах совершаются торжественные литургии, во время которых прославляют Пресвятую Богородицу и ее жертвенную любовь. В народе этот день называли "Бабины каши". Женщины собирались вместе, готовили кашу и делились опытом материнства.

Если в этот день поет зяблик, то ожидается оттепель;

снег прилипает к ладоням — скоро потеплеет;

северный ветер предвещает сильное похолодание;

стаи ворон летают низко — ждите метели.

Что нельзя делать 26 декабря

запрещено злословить, ругаться, ссориться;

нельзя варить кисель – в семье будет покойник;

не покупайте веревку в этот день – это принесет беду в ваш дом.

Именины 26 декабря

В этот день свои именины отмечают Лука, Степан, Федор, Антонина.

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