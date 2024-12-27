"Цифры космические": 45-летний украинец рассказал, как установили грандиозный силовой рекорд

Такого рекорда в Украине до сих пор не было, а команда уже замахнулась на новый

— Как я готовился устанавливать рекорд по отжиманию на брусьях? — переспрашивает 45-летний Юрий Балясный из села Петровка-Роменская Миргородского района. — Да еще лет с тринадцати. У меня была мечта – обладать хорошим телом. Поэтому у меня всегда был дома турник, гантели, я бегал, приседал, отжимался… Только не знал, что это все называется воркаут (улыбается). Ни в спортзале, ни на спортивной площадке никогда не занимался. Теперь у меня есть и тренажеры во дворе, и турник в доме. И уже давно ежедневно утром и вечером — будь то дождь или мороз — в одних шортах и кепке и специальных перчатках (хотя могу и без них) полтора часа занимаюсь силовыми упражнениями.

12 часов — 51 537 отжиманий

Юрий Балясный — мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики нефтегазодобывающего управления "Полтаванефтегаз" — был самым старшим в команде из восьми спортсменов, которые 23 ноября в Днепре установили новый рекорд Украины. В течение двенадцати часов они поочередно непрерывно отжимались на брусьях. За это время спортсмены суммарно отжались 51 537 раз! А правильнее так: 50 тысяч отжиманий, как планировали, выполнили за 11 часов 37 минут, а за оставшиеся 23 минуты добавили еще 1537.

Такого рекорда в Украине до сих пор не было. Организаторы сами его придумали и сами установили.

— Это максимально экстремальное испытание как для тела, так и для морального состояния участников, — сказал вице-президент федерации Street Workout Гауранитай Шулика. — Если профессиональный атлет приходит на площадку и делает 300—400 отжиманий, это очень хорошо. 500 – это уже потолок! А при установке рекорда каждый атлет сделал в среднем 520 подходов и 6250 отжиманий! То есть цифры космические.

Чтобы успеть выполнить изначально определенные 50 тысяч отжиманий, участники команды уменьшили время, отведенное на отдых. Первый пятиминутный перерыв они взяли, отработав 4 часа, отказавшись отдыхать каждый час. В целом, чтобы уложиться во время, сделали лишь три свободные пятиминутки. Еще у каждого было 20—30 секунд передышки, пока ожидал своего подхода.

На пятом часу трое участников выбыли из турнира из-за различных травм, и для тех, кто остался, задача еще больше усложнилась. Но брусья не отдыхали!

Идея установления этого уникального рекорда принадлежит старшему лейтенанту ВСУ, неоднократному победителю самых престижных турниров по воркауту 25-летнему Дмитрию Косатому из Житомира, который сейчас служит в Оперативном командовании "Восток" и отвечает за физподготовку военных. В августе 2022 года в Харьковской области получил смертельное ранение сын его сослуживцев — младший сержант 60-й бригады сухопутных войск ВСУ Игорь Высоченко из Новомосковского района Днепропетровской области, удостоенный звания Героя Украины (посмертно). И Дмитрий пообещал его родителям, что в память об Игоре обязательно установит рекорд Украины.

Рекорд посвящен памяти Героя Украины Игоря Высоченко

Кроме Дмитрия Косатого, в команду вошли еще трое армейцев: 24-летний капитан Александр Рева из Киева, 40-летний военнослужащий 4-го полка "Рейнджер" ССО Александр Титенко из Кропивницкого и его 38-летний земляк Александр Стасенко. А также гражданские Юрий Балясный, 40-летний тренер по воркауту Игорь Бабков (Кривой Рог), 19-летний харьковчанин Арман Маргарян и самый молодой из участников 18-летний киевлянин Михаил Бурлака.

– Это грандиозный силовой рекорд наших мужественных парней. Их должно было быть больше, но некоторые отправились на линию фронта защищать нас от бешеного зверя, — отметила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, поблагодарив за партнерство и организацию установления рекорда Федерацию воркаута Украины, Оперативное командование "Восток", Силы специальных операций. — Новый командный рекорд легкоатлеты решили посвятить Игорю Высоченко и всем защитникам, отдавшим свою жизнь за независимость Украины.

Во время мероприятия был проведен сбор средств на приобретение станции РЭБ для защитников, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений.

Уже через два часа ладони у всех покрылись кровавыми мозолями

Юрий Балясный вспоминает, что Игорь Бабков позвонил ему за две недели до определенной даты установления рекорда.

— "Сколько раз ты можешь отжаться на брусьях за час?" – спросил меня. – Я не знал ответа. Поэтому на следующий день начал отжиматься на время. У меня получилось 1260 раз. "А за два часа 2000 раз сможешь отжаться?" — спросил Игорь, узнав о моем личном достижении. Я попробовал – смог. И только тогда он сказал мне, что, согласно условиям установления рекорда, отжимание будет длиться… двенадцать часов подряд.

— Это вас не испугало?

— А я Овен по гороскопу и с детства очень упрямый. Мой девиз по жизни: "Умри, но сделай". Могу месяц, два, три выполнять одно и то же упражнение, пока не достигну желаемого, и тогда успокоюсь. Хотя, может, это и не всегда правильно. Потому что, придерживаясь этого девиза, когда-то потянул связки на левой руке, и теперь приходится все время ее бинтовать, когда даю нагрузку.

Юрий говорит, что если бы не сын Владислав, то его личные достижения в легкой атлетике до сих пор были бы только личными. Потому что всегда занимался спортом не ради пиара или понтов, а ради поддержания физической формы. Но сын, когда подрос, начал делать фото и видео тренировок папы и показывать друзьям. Те на все смотрели с восторгом и говорили, что это очень круто. В конце концов Владик подошел к папе и предложил ему зарегистрироваться в TikTok, чтобы выкладывать туда короткие ролики.

— Я некоторое время упирался, а потом согласился завести и страницу в Facebook, — улыбается Юрий. — Так и стал "звездой" Интернета. Сейчас в TikTok у меня уже 148 тысяч подписчиков. Через социальные сети меня и разыскали организаторы турнира. Теперь у меня есть табличка, что я рекордсмен, и обо мне написала местная газета.

В общем, говорит мужчина, турнир был прекрасной возможностью проверить себя на физическую выносливость и силу духа. И это была большая ответственность: он не мог подвести младших товарищей.

— Сначала мы взяли довольно высокий темп, — снова возвращается воспоминаниями в 23 ноября Юрий Балясный. — Первые два часа каждый из нас делал по пятнадцать отжиманий за один подход, а потом снизили их до десяти, чтобы было легче. Уже через два часа у всех ладони покрылись кровавыми мозолями — специальные перчатки не спасали от них. Болели мышцы и связки… Однако мыслей сойти с марафона не возникало. Нас подбадривали патриотические песни. И нам хотелось поддержать наших защитников и защитниц, чтобы они чувствовали, что не одни. Этим рекордом мы хотели показать, что даже в такие нелегкие времена украинцы самые сильные, а Украина — несокрушимая.

Рекорд дался через кровавые мозоли на ладонях

— Вы шли наравне с партнерами, которые вдвое моложе. Как чувствовали себя?

— Когда ехали в Днепр, жена сказала сыну внимательно следить за мной и в случае чего вызвать "скорую", потому что знает, что я очень терпеливый и никогда просто так не сдамся, — улыбается Юрий. – Но, слава Богу, со здоровьем все нормально. Конечно, когда трое молодых спортсменов после пяти часов выбыли из строя, нагрузка выросла. В последний час турнира двое из них, правда, несмотря на боль, помогли его завершить, за что им большое спасибо.

— Как вы восстанавливались во время коротких пауз?

— Ребята пили энергетические напитки, предлагали и мне, но я побоялся, потому что никогда такого не употреблял. Поэтому пил только колодезную воду, ел мед и бананы и съел пару кусочков домашнего торта "Наполеон", которым нас угощали родные Игоря Высоченко.

Юрий продолжает:

— Мы в шутку называем себя "карманными тиграми", потому что все худые и невысокого роста — от 165 до 170 сантиметров, за исключением Александра Стасенко, который вымахал до 185. Вообще, чем меньше вес тела, тем лучше работать. Я, например, при росте 170 сантиметров годами поддерживаю вес 70 килограммов.

Кстати, в ходе общения восьмерка сильных решила продолжить сотрудничество в таком же составе. Под названием "Титаны Украины" молодая команда в начале нового 2025 года обещает поразить украинцев новым рекордом: поочередно подтянуться на перекладине 2025 раз. Сейчас ищут спонсора.

Юрий Балясный: "При росте 170 сантиметров годами поддерживаю вес 70 килограммов"

А установление недавнего рекорда каждому обошлось в кругленькую сумму — почти 10 тысяч гривен. Пришлось из своего кармана оплачивать дорогу, питание, жилье, работу двух представителей Национального реестра рекордов Украины… Хорошо, за аренду воркаут-площадки в 37-й школе Днепра не пришлось платить.

— Все-таки 850 гривен вернулось, — отмечает Юрий. — Владислав вел прямую трансляцию из зала в течение восьми часов (четыре часа там не было света) и благодаря просмотрам болельщиков немного "накапало". Теперь думаю, что стоит добавлять комментарии к видеороликам во время тренировок, которые выставляю в соцсетях, чтобы они конвертировались в доход.

Вес набирается не от сала

Видеоролики спортсмена-любителя в соцсетях с наложенной музыкой – это особый вид искусства. Это, как говорится, нужно видеть. Каждое упражнение он выполняет с какими-то выдумками, заставляя зрителя невольно открывать рот, восхищаясь возможностями человеческого организма. Судя по отзывам, очень многих они мотивируют заниматься спортом, чтобы иметь такое же совершенное тело, как у него.

Каждое упражнение Юрия вызывает восхищение

Люди просят выкладывать больше такого "кино", некоторые просят быть их персональным онлайн-тренером.

Один из уникальных приемов Юрия Балясного на растяжение тела

А односельчане стали просить, чтобы он стал тренером для их детей.

Юрий Балясный вернулся из Днепра заряженным новыми идеями. Сегодня мечтает уже о том, чтобы получить звание кандидата в мастера спорта международного класса и официально зарегистрировать личный рекорд Украины. Раньше об этом не задумывался, а теперь понял, что давно к этому готов. Его результат по удержанию тела передним висом на турнике и висом над собой — 30 секунд, что больше на шесть секунд, чем нужно для подтверждения звания кандидата в мастера спорта. Начинал два года назад с… нуля секунд. Поначалу думал, что это вообще нереально. Но потом удалось выдержать две секунды. А затем пять…

Горизонтальное положение тела на брусьях

Когда-то таскал штангу, гири, а сейчас работает только с весом собственного тела.

Подтянуться полсотни раз на турнике Юрию легко.

Держать угол на перекладине благодаря двум пальцам — его коронный номер .

Пробегать каждый день три километра — это как ритуал.

Кстати, после установления рекорда Юрий вынужден был несколько дней пропустить тренировкb, потому что не только руки, но и ноги были cбиты от многократного спрыгивания с брусьев. Но постепенно, пока ладони заживали, стал бегать и приседать. Через две недели возобновил полноценные занятия.

Я поинтересовалась, как ему удается сохранять постоянный вес, на что Юрий ответил, что никаких диет не соблюдает. Только с середины декабря и до середины апреля не употребляет мучные изделия и сладости, а также сладкие напитки. Заменяет их бананами, яблоками и медом.

Два килограмма — самый большой лишний вес, с которым мужчине приходилось бороться. Ну как бороться? Весной к его тренировкам добавляются хозяйственные работы — огороды, уход за большой пасекой, курами и свиньями…. А как только работы кончаются, тогда к зиме появляются лишние пару килограммов. Поэтому обычно в декабре спортсмен устанавливает режим ограничения сладкого и мучного.

От сала и свинины, говорит, вес не набирается. Юрий хорошо знает, о чем говорит. Ведь он первый в Петровке-Роменской и окрестных селах колий (забойщик свиней). А с колиями обычно рассчитываются свежиной. И она практически круглый год не исчезает со стола в семье.

И еще Юрий точно знает: регулярные физические занятия хорошо влияют на нервную систему. Поэтому никто из его окружения на работе не слышал, чтобы он когда-то повышал голос.

Забыл мужчина и о том, что такое болеть.

— Воркаут — это вид спорта, не требующий значительных средств, чтобы им заниматься, — заканчивает разговор новоиспеченный рекордсмен. — Сам веду здоровый образ жизни и хочу, чтобы к нему приобщалось как можно больше людей. Рекомендую всем хотя бы 15—20 минут в день выделять на простую зарядку, и через пару месяцев можно уже почувствовать результат.

Мой первый ученик – мой сын. До пятнадцати лет заставлял его заниматься спортом, а теперь он с удовольствием выполняет те же упражнения, что и я. Еще учась в старших классах, сын завоевывал первые места на районных соревнованиях по подтягиванию на турнике. Его личный рекорд – 35 подтягиваний. Установленный недавно командный рекорд его еще больше мотивирует.

К нашей семейной компании присоединился также Артем Куриленко — товарищ моего сына и сын моего товарища Александра Куриленко, который погиб на войне в апреле 2022 года.

Юрий с сыном Владиславом (справа) и Артемом (слева)

Артем стал мне вторым сыном. Стараюсь ему по-мужски помогать. Мое участие в установлении рекорда было посвящено также и памяти его отца…

Фото предоставлены Юрием Балясным