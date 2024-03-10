Считали счастьем тюльку на столе: история успеха бизнесменов из Полтавы, которые продают самое дорогое сало в Украине

Супружеская пара смогла из 300 кредитных гривен создать трансатлантический бизнес

Самое дорогое сало в Украине — это такой съедобный "сувенир", который придумали в Полтаве. Действительно, подчерёвину, замаринованную в разных специях и расфасованную в оригинальные баночки, не стыдно презентовать даже весьма состоятельному человеку.

Почему сало самое дорогое? Почему его нет в розничной торговле? В какой стране оказалось больше всего ценителей украинского национального продукта? Об этих и других нюансах ведения сального бизнеса "Телеграф" расспрашивал успешных полтавских предпринимателей.

Начали бизнес, имея 300 гривен на кредитной карте

Виталий и Марина Мостовые с ноября прошлого года сумели привить "генетический код нации" чуть ли не половине мира. На свое фирменное сало они подсадили многих жителей Европы. Кстати, больше всего ценителей этого продукта в Финляндии. Постоянные заказчики также появились в США и Канаде. А недавно пробную партию заказали наши переселенцы из Австрии и даже с каких-то экзотических островов, название которых супруги не запомнили. В Украине чаще всего их товар заказывают киевляне, днепряне, одесситы и львовяне.

Это при том, что у Мостовых — самое дорогое сало в Украине. Именно под таким названием они поставляют на мировой потребительский рынок мелко нарезанную отборную подчерёвину, засоленную и замаринованную в разных специях. Сальной продукции пока пять видов: традиционное сало – с сушеными укропом, петрушкой, зеленым луком и чесноком; пикантное – с сушеными томатами и базиликом; классическое – со смесью молотых перцев; фирменное — с копченой паприкой. А также "Казацкая закуска" из молотого сала с чесноком и укропом, которую удобно намазывать на хлеб. Это, говорят производители, бестселлер.

Виталий и Марина Мостовые уже подсадили на свою продукцию многих жителей Европы

Цена баночки сала весом 350 граммов в розницу – 250 гривен. То есть килограмм стоит 750 грн. Например, на Бессарабке в Киеве "генеральское" сало с двумя тоненькими мясными полосками, напоминающими генеральские лампасы, стоит еще дороже, 950 гривен за килограмм. Но ведь на тот рынок не каждый пойдет.

Мостовые продают свой товар преимущественно через интернет и трижды в неделю отправляют заказы адресатам. Обычно по 1000 баночек в неделю. За кордон передают через перевозчиков, которые едут на западные границы Украины, откуда его забирают оптовые покупатели. "Самое дорогое сало в Украине" еще можно приобрести в магазинах крафтовых товаров в Киеве и с недавних пор во Львове.

Сало на заказ

— Мечтаем познакомить с нашим салом весь мир, — вполне серьезно говорит Виталий Мостовой. — Накормить не удастся, потому что это продукт не для ежедневного потребления. Да и свиней в Полтавской области столько не наберется.

Сам 42-летний предприниматель, в прошлом торговый представитель, каждое утро обязательно завтракает салом. Его любимое – традиционное. А вот 31-летняя жена, по специальности бухгалтер и парикмахер-стилист, вообще равнодушна к этому продукту.

– Мы уже семь лет вместе и столько же ведем семейный бизнес. Я только сейчас немного отъелся, — улыбается мужчина. — Предпринимательством начинали заниматься, имея 300 гривен на кредитной карте. Купили на них продукты для борща и плова и занялись развозом комплексных обедов на заказ. Клиентов находили через созданную в Viber группу. Составляли меню, принимали заказы. Очень быстро набрали собственную клиентскую базу. Потом начали готовить полуфабрикаты и предлагать полтавчанам замороженные клецки, голубцы, блинчики… Также торговали шашлыками.

"Семь лет ведем семейный бизнес, но я только сейчас немного отъелся", – смеется Виталий Мостовой

Вскоре к Марине и Виталию стали обращаться крупные компании: заказывали фуршеты, банкеты. Чтобы расширяться, приходилось вкладывать больше средств, чем могли заработать. На свой первый банкет, кстати, взяли в долг у одних друзей скатерть, у других — бокалы, еще у кого термобокс, слайсер… Влезали в кредиты, прогорали. Было такое, что за счастье считали тюльку на столе.

— Частенько к родителям ходили в гости, чтобы у них поесть, — продолжает воспоминания Марина. — А вот на дни рождения друзей не ходили года три, потому что не за что было купить подарки. Они считали, мы загордились, когда занялись бизнесом. Но на самом деле нам было неудобно кому признаться в том, что не можем заработать денег. Наша дочь, кстати, которой сейчас пять лет, выросла в одежде, которую мне отдавали подруги, оставшейся от их детей.

Хотите наесться сала – идите на базар

Сейчас основной вид деятельности фирмы "Золотая сота", которой владеют Мостовые, – кейтеринг. Многие полтавчане именно им заказывают организацию банкетов, фуршетов, свадеб. Параллельно супруги ведут еще несколько бизнес-направлений. Имеют две усадьбы в пригородном селе Петровка, развивают экотуризм, занимаются пчеловодством. Организовывают экскурсии на пасеку, проводят мастер-классы по изготовлению галушек, росписи медовых пряников, приготовлению борща… Кстати, фирменный борщ семьи Мостовых — с медом, лимоном и самогоном — стал известен далеко за пределами Украины. К ним приезжают гурманы, чтобы попробовать это кулинарное произведение искусства и просто отдохнуть душой!

Сало готово ехать к потребителю, говорит Марина Мостовая

Сейчас заняты запуском расфасованных в тару из пищевого пластика десертов — тирамису и торта "Наполеон". В ближайших планах запустить самогоноварение и пивоварню…

— Возможностей для предпринимательства очень много, было бы желание им заниматься, — убежден Виталий. — Кое-кто из знакомых говорит, что мы с Мариной такими уродились, что на всем зарабатываем. Хотя, думаю, нужно лишь внимательно следить за мировыми тенденциями и, возможно, повторить чей-то опыт, добавив что-то свое.

Впрочем, не скрывает, задатки коммерсанта у него были еще в детстве: уже в седьмом классе приторговывал сигаретами. Ребятам лень было бегать на перемене в киоск, а он не ленился заранее запастись куревом, чтобы иметь с этого навар.

— А не было желания бросить бизнес, когда он не шел? — интересуюсь.

– Я несколько раз порывался это сделать. Хотел устроиться дальнобойщиком, чтобы ездить за границу и иметь постоянный заработок. Но жена не сдавалась и меня всегда убеждала еще немного потерпеть – она видела в нашей коммерции перспективу.

И все же ближе к салу.

— Почему оно самое дорогое в Украине? От какой-то особой породы свиней, которых кормили особым кормом? — спрашиваю предпринимателей.

— Мы используем только отборную подчерёвину и белое сало, — объясняет Марина Мостовая. — Покупаем в одной из торговых сетей, куда фермеры сдают свою продукцию. Покупать у них напрямую не получается, поскольку им нужно сдать на реализацию всю тушу, а не кусочками. Иметь собственную ферму для нас — непозволительная роскошь. Поэтому мы заключили соглашение с директорами магазинов этой торговой сети, по которому из определенной партии завоза продавцы отбирают лучшие, подходящие для нас куски. И даже из них в банки идет 30—40 процентов, а некондиция — в отходы. Обычно мы ее раздаем своим сотрудникам и пускаем на благотворительность, поскольку перерабатывающего производства нет.

Намазка – хит продаж

Минимальная себестоимость одной баночки такого сала составляет 190 гривен. В цену закладывается работа поваров, которым мы платим достойную зарплату, баночки и крышки, расходы на полиграфию, рекламу. Ну и, конечно, стоимость натуральных ингредиентов для маринования, а также наша прибыль.

Когда мы только представили свое сало в соцсетях, поднялся хайп: почему так дорого? Мы сначала объясняли, а затем решили снять все вопросы названием продукта. В конце концов, каждый может повторить наш опыт и снизить цену. Но у нас до сих пор нет ни партнеров, ни конкурентов. А тем, кто нас критикует, отвечаем: хотите наесться сала — сходите за ним на базар.

Сняли все вопросы о цене названием продукта

Искусству продавать нужно учиться

Мостовые рассказывают, что идея с засолкой сала в банках возникла после того, как знакомая, собираясь в Америку, попросила их нарезать тоненькими кусочками украинский национальный продукт в пол-литровую банку, чтобы он выглядел прилично. Впоследствии они увидели, что их знакомый расфасовывал соленые орешки и разливал холодный кофе в оригинальную пластиковую тару. И Виталий с Мариной решили "соединить" подчерёвину с такой тарой.

— Это было в прошлом году перед Пасхой, — вспоминает Виталий. — Знакомый разрешил нам воспользоваться его автоматом для закатывания крышек, и мы сделали пробную партию — двадцать баночек. Целый месяц их продавали! Следующие несколько месяцев сбыт держался на этой цифре, тем более что в теплое время года сало продается слабо. Уже подумывали отказаться от идеи. В то же время у меня была мысль освоить профессию программиста, чтобы работать онлайн. С началом большой войны появилось понимание, что в любой момент бизнес может быть уничтожен или релоцирован.

Поэтому нужно иметь план Б. Но учиться на программиста было бы очень долго и дорого. Так что решил научиться продавать товары через соцсети. Воспользовался многомесячными платными курсами по интернет-продажам известного блогера. И в нашем бизнесе произошел прорыв. Теперь мы ежемесячно покупаем 300—500 килограммов подчерёвины и сала для переработки и отправляем покупателям по 1000 баночек маринованной подчерёвины и сальной намазки. Могли бы больше, но возможности наших фермеров ограниченны.

О темных прожилках в подчерёвине

Кухня, на которой работники семьи Мостовых создают кулинарные шедевры, небольшая, но вместительная: каких только технических приспособлений здесь нет! Одно из последних приобретений – машинка для закатывания стоимостью 1000 долларов. Здесь уже несколько лет снимают короткие видео о технике приготовления разных блюд, которые затем выкладывают в соцсети.

— Под нашу сальную продукцию одна одесская фирма специально запускает изготовление пет-банок и крышек, — с удовольствием рассказывает хозяин "Золотой соты". – Нам будет дешевле их покупать.

— Значит, "Самое дорогое сало Украины" потеряет в цене? — спрашиваю.

— Вряд ли. Ведь само сало дорожает, типографские услуги дорожают, цена рекламы растет.

— Какой вид продукции пользуется наибольшим спросом у покупателей?

— 80 процентов покупают сразу все пять видов. Оптовикам мы делаем отличные скидки. В Европе наше сало продают не менее чем за 11 евро.

Оптом дешевле

— А почему в наших больших магазинах его нет?

– Вы покупаете в наших магазинах мед, например? — спрашивает Марина и сама же отвечает. – Нет! Потому что натурального меда там нету. Поэтому вы идете за ним на базар. Если бы мы продавали наше сало в торговых сетях, то к нему было бы, наверное, такое же отношение, как к искусственному меду. Для крафтового производства это смертельно.

К тому же большинство населения настолько привыкло к розовому цвету переработанного мяса, который достигается благодаря разным химическим добавкам, что темный цвет мясных прожилок в подчерёвине воспринимают как признак испорченности. Хотя это как раз признак натуральности. Мы не используем нитритов, только природные ингредиенты.

Сало должно мариноваться не менее суток

— Можно рецепт смесей для маринования?

— Это секрет фирмы. Пропорции были подобраны путём экспериментов. Сало должно мариноваться не менее суток. В конце концов, каждый может сделать это по собственному вкусу.

— Каков срок годности этого фирменного продукта?

— Сало будет стоять и два, и три месяца в холодильнике без изменения вкусовых качеств. Мы это тестировали. Хотя рекомендуем употребить в течение трех недель.

Чтобы привлечь еще больше покупателей, Мостовые запустили партию сальной продукции баночках, которые вполовину меньше, и планируют установить цену 130 гривен. Думают расширять ассортимент, может быть, будут фасовать еще копченое сало.

Чеснок подходит к салу

— Надо не лениться, — объясняют Мостовые феномен своего успеха.

В то же время они вовсю помогают фронту. С каждой партии расфасованного сала 20 процентов отдают для ВСУ, что эквивалентно 15 тысячам гривен ежемесячно. А из воска, полученного на собственной пасеке, делают свечи, которые отправляют своей родственнице в Японию. Вырученные там средства направляют на помощь воинам и внутренне перемещенным лицам. Могли бы и сами выехать за границу, поскольку у Виталия шейная травма и мобилизации он не подлежит. Но они большие патриоты. И свою миссию видят в том, чтобы своим трудом укреплять и менять Украину.

Фото, видео предоставлены Мариной и Виталием Мостовыми