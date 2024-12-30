Можно ли получить субсидию на аренду для ВПЛ одновременно с жилищной

Заявки на участие в программе господдержки можно подавать с конца января

Субсидии на аренду жилья с января будут доступны семьям переселенцев, тратящих на арендную плату более 20% совокупного дохода. Заработает механизм с 29 января 2025 года.

Право на такую субсидию имеют внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переехавшие в любой регион Украины. Для получения субсидии ВПЛ должны заключить договор аренды с собственником жилья и зарегистрировать его в базе Пенсионного фонда Украины.

Важно, что субсидия на аренду жилья не будет влиять на возможность получения субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Можно получать оба вида помощи одновременно.

Размер субсидии на аренду жилья будет определяться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. Он зависит от уровня доходов, количества членов семьи и стоимости аренды жилья в конкретном населенном пункте.

Как и в случае с жилищной субсидией, существуют социальные нормативы, на которые предоставляется субсидия. В частности, это будет 13,65 кв. м на человека, однако не менее 35,22 кв. м на семью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при оформлении субсидии с Нового года следует обратить внимание на несколько нюансов. В частности, учитываются другие периоды получения доходов, чем в предыдущие месяцы.