Почему четверг в СССР был особенным, и что тогда ели в течение дня

Чтобы это понять, нужно заглянуть в историю

В Советском Союзе был так называемый "рыбный день" — он приходился на четверг. Его введение было вызвано необходимостью компенсировать убыль производства мяса и недостаточным количеством белков в рационе.

Телеграф публикует интересные детали об этом дне. Впервые он был введен в 1932 году постановлением Наркомата поставок СССР "О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания". Автором и инициатором данного постановления был глава вышеупомянутого народного комиссариата Анастас Микоян.

Спустя еще семь лет, в 1939 году появились рыбные консервы. Но во время и после Второй мировой войны в Советском Союзе наблюдались проблемы с выловом рыбы.

В октябре 1976 центральный комитет коммунистической партии Советского Союза издал повторное постановление о введении "рыбного дня". Тогда начали вылавливать океаническую рыбу.

Существует несколько версий, почему этот день был введен на четверг. С одной стороны, в компартии считали, что именно в четверг продажа рыбы будет максимальной. Кроме того, руководство СССР приняло во внимание образ жизни населения. Считалось, что с понедельника по среду активная рабочая неделя, в пятницу и на выходные люди отдыхают, часто не без алкоголя. Поскольку с рыбой, в отличие от мяса, проблем не было, были введены так называемые "рыбные дни" в четверг.

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