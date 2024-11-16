Невкусные и противные блюда из СССР, которые немногие захотят попробовать

Деликатесами здесь даже не пахло

В Советском Союзе было много невкусных и откровенно странных блюд, которые приходилось есть как детям, так и взрослым. В те времена никто не задумывался о сбалансированном питании и вкусовых качествах еды. Как известно, выбор продуктов был скудным и готовить приходилось из того, что удавалось "раздобыть".

При том в СССР была крайне популярна "Книга полезных рецептов", согласно которой советские граждане якобы питались сбалансировано. "Телеграф" рассказывает о самых невкусных блюдах из СССР, которые точно вас заставят содрогнуться.

Молочный суп

Этот "шедевр" кулинарии создавался очень просто — вермишель заливали молоком, которое иногда разбавляли водой, и варили до готовности. При этом вермишель предпочитали разваривать и консистенция супа становилась склизкой.

Такой суп на 80% состоит из углеводов, преобразуемых организмом в глюкозу, усвоение которой провоцирует резкий скачок сахара в крови. Это мало того что невкусно, но и очень вредно.

Употребление "молочного супа" чревато расстройством пищевой системы и вздутием живота, как максимум замедлением метаболизма и последующим образованием жировых отложений, избавится от которых достаточно сложно.

Плов с тушенкой

Мясо в СССР, а тем более баранина, было дефицитным продуктом, поэтому блюда иностранной кухни интерпретировались под суровые советские реалии. Советские хозяйки добавляли в рис говяжью тушенку, морковь и называли эту кашу "пловом".

Стоит отметить, что тушенку в СССР готовили преимущественно для военных, поэтому в нее добавляли действительно куски мяса. Но назвать это блюдо пловом никак нельзя, разве что рисовой кашей.

Рыбный суп с консервами

Четверг был объявлен в СССР рыбным днём и было принято готовить что-то из морских обитателей. Чаще всего варили рыбный суп, в котором встречались лишние ингредиенты — головы, глаза и кости рыб, а также чешуя и кожа.

Также популярным был суп с рыбными консервами, который просто невозможно было есть. Такие "отвары" пагубно влияли на желудок, нередко провоцируя язвенную болезнь и гастрит.

Батон с маслом и сахаром на десерт

Батон, намазанный сливочным маслом и обсыпанный сверху сахаром — именно это считалось повседневным советским блюдом "на сладкое". В то время вкусные десерты, пирожные и другие нормальные сладости были дефицитными.

Суп из пельменей

Чудо-изобретение советских хозяек, которое в СССР считалось полноценным и сытным блюдом. Упаковка пельменей высыпалась в чуть подсоленную воду, после чего туда рекомендовалось также добавить душистый перец горошком и лавровый лист. Получалось некое подобие бульона с пельменями и это приходилось есть.

При этом советские пельмени были очень невкусными — мяса в фарше было не много и он представлял собой непонятную массу серого цвета, с мощным чесночно-перечным вкусом.

Уксусные салаты

Свежие овощи и фрукты в СССР было сложно купить, но сочных салатов без майонеза все равно хотелось. Поэтому начали появляться рецепты винегретов и других блюд из подземных овощей (вареной моркови, свеклы и картофеля).

Туда же добавляли соленый огурец и зеленый горошек. Заправляли такие салаты уксусом или растительным маслом, но они ни капельки не освежали, а наоборот утяжеляли прием пищи. В добавок к этому такие блюда плохо усваивались.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как в СССР придумали томатное мороженное. Соки и десерты, к слову, делали далеко не из свежих и качественных ягод.