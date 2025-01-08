Субсидию на дрова или уголь можно получить и в 2025 году: особенности помощи

Этот вид помощи доступен не всем

Субсидию на дрова и другое твердое и жидкое печное топливо продолжат и в 2025 году. Ожидается, что в зимний период выплатой могут воспользоваться 470 тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в документах Кабмина. Важно, что получить этот вид помощи могут не все. Первое условие – зона проживания. Необходимо жить в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской, Николаевской области. При этом в 10-км зоне от границы с РФ или с линией боевых действий. Второе условие – в жилье не должно быть другого отопления, кроме печного. Исключительно дрова, уголь или другое топливо для печей и каминов.

Важно понимать, что субсидия выплачивается ежегодно. На него влияют доходы семьи за предыдущий календарный год. Субсидия для одного домохозяйства может составлять до 16 тысяч грн. В случае, если партнеры Украины будут оказывать дополнительную поддержку, отдельно писать заявление или обращаться за ним не нужно — деньги поступят на счета, указанные при оформлении документов.

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