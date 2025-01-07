ВПЛ в 2025 году смогут получить еще одну выплату: на что можно ее потратить

Внутри перемещенные лица получат новую выплату – субсидию для аренды жилья

В Украине в 2025 году продолжат выплачивать средства согласно инициативе "Зимняя поддержка" (Ред. в укр. вар. "Зимова Підтримка"). С января также будет действовать еще одна программа, а именно предоставление субсидии для аренды жилья.

Согласно данным, реализация программы "Зимова єПідтримка" будет продолжаться и в 2025 году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает "РБК-Украина".

Кроме того, по его словам, в январе текущего года продлится еще одна программа выплат, а именно субсидий. Они будут начисляться для внутри перемещенных лиц с целью оплаты аренды жилья.

Напомним, что социальная программа "Зимова єПідтримка" начала реализовываться с 1 декабря 2024 года. Она предусмотрена всем украинцам, находящимся на территории страны, включая детей. Такие лица могут получить помощь в размере 1000 гривен.

Также ранее "Телеграф" писал, что в рамках программы "Зимова єПідтримка" для детей из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев предусмотрено начисление денежной помощи в 6500 гривен для покупки зимней одежды, обуви и других вещей, которые необходимы зимой.