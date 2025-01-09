Не "Винегрет" и не "Шуба": этот салат из свеклы получится еще вкуснее (видео)

Готовится легко и просто

Свекла – это один из самых доступных овощей, который в то же время очень полезен и вкусен. Его можно употреблять сырым, запеченным или вареным.

Из свеклы готовят борщ и салаты. В частности, рецептом последнего мы сегодня и хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат со свеклой, орехами и зеленью

Ингредиенты:

отварная свекла;

микс зеленый с рукколой;

орешки;

соус бальзамический;

сыр страчетелла;

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу нарезать тонкими ломтиками и выложить на дно тарелки.

2.Сверху добавить микс зелени с рукколой и главный ингредиент – сыр.

3. Полить соусом и присыпать орешками.