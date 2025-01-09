Не "Винегрет" и не "Шуба": этот салат из свеклы получится еще вкуснее (видео)
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Готовится легко и просто
Свекла – это один из самых доступных овощей, который в то же время очень полезен и вкусен. Его можно употреблять сырым, запеченным или вареным.
Из свеклы готовят борщ и салаты. В частности, рецептом последнего мы сегодня и хотим поделиться, информируют на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат со свеклой, орехами и зеленью
Ингредиенты:
- отварная свекла;
- микс зеленый с рукколой;
- орешки;
- соус бальзамический;
- сыр страчетелла;
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу нарезать тонкими ломтиками и выложить на дно тарелки.
2.Сверху добавить микс зелени с рукколой и главный ингредиент – сыр.
3. Полить соусом и присыпать орешками.