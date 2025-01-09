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Не "Вінегрет" і не "Шуба": цей салат з буряка вийде ще смачнішим (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Смачна та ситна страва
Смачна та ситна страва. Фото instagram.com

Готується легко та просто

Буряк – це один із найдоступніших овочів, який водночас є дуже корисним і смачним. Його можна вживати сирим, запеченим або вареним.

З буряка готують борщ та різноманітні салати. Зокрема рецептом останнього ми сьогодні й хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати салат з буряком, горіхами та зеленню

Інгредієнти:

  • відварений буряк;
  • мікс зелений з руколою;
  • горішки;
  • соус бальзамічний;
  • сир страчетелла;

Спосіб приготування:

1.Відварені буряки нарізати тоненькими скибочками та викласти на дно тарілки.

2.Зверху додати мікс зелені з руколою та найголовніший інгредієнт – сир.

3.Полити соусом і присипати горішками.

Теги:
#Буряк #Салат #Закуска #Готуємо вдома