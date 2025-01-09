Не "Вінегрет" і не "Шуба": цей салат з буряка вийде ще смачнішим (відео)
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Готується легко та просто
Буряк – це один із найдоступніших овочів, який водночас є дуже корисним і смачним. Його можна вживати сирим, запеченим або вареним.
З буряка готують борщ та різноманітні салати. Зокрема рецептом останнього ми сьогодні й хочемо поділитися, інформують на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати салат з буряком, горіхами та зеленню
Інгредієнти:
- відварений буряк;
- мікс зелений з руколою;
- горішки;
- соус бальзамічний;
- сир страчетелла;
Спосіб приготування:
1.Відварені буряки нарізати тоненькими скибочками та викласти на дно тарілки.
2.Зверху додати мікс зелені з руколою та найголовніший інгредієнт – сир.
3.Полити соусом і присипати горішками.