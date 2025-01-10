Влюбилась в 16 лет, когда увидела его по телевизору: что известно о последней жене Пологовского маньяка

Женщина даже родила дочь от Пологовского маньяка

Сергей Ткач, которого прозвали Пологовским маньяком за свои преступления получил четыре пожизненных срока и отбывал наказание в житомирской колонии. Однако даже пребывание в тюрьме не стало преградой для личной жизни — он женился на девушке, которая была в него влюблена с 16 лет.

"Телеграф" расскажет, что известно о последней жене Пологовского Маньяка Елене Булкиной, которая родила ему дочь.

Пологовский маньяк и его жена — что о них известно

Сергей Ткач — серийный убийца, который получил прозвище Пологовский маньяк. Он совершал свои жестокие преступления в период с 1980 по 2005 годы и убил не менее 37 человек, преимущественно несовершеннолетних девочек. Всего Ткач сознался изначально в 80, затем в 113 убийствах. Он не только убивал своих жертв, но и насиловал их.

Пологовский маньяк родился в России, до заключения дважды был женат, имел детей. Однако после первого развода переехал в Украину и совершал свои убийства на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Сергей Ткач был арестован в своем доме на окраине города Пологи 5 августа 2005 года. За свои преступления он получил четыре пожизненных срока, отбывал наказания в житомирской исправительной колонии. И именно там его нашла Елена Булкина — россиянка, которая увидела маньяка по телевизору и влюбилась в него, когда ей было всего 16 лет.

Девушка со временем начала разыскивать Сергея Ткача и в 2015 году таки нашла его в житомирской колонии. Сначала они около полугода переписывались, а затем она к нему приехала. Первое свидание в тюрьме было через стекло по телефону и в присутствии смотрителей. Тогда же серийный убийца сделал девушке предложение. 9 декабря 2015 года Сергей Ткач женился на россиянке Елене Булкиной и во время второго более длительного свидания она забеременела. Так, в возрасте 64 лет Пологовский маньяк снова стал отцом.

Известно, что Сергей Ткач умер в тюрьме 4 ноября 2018 года от сердечной недостаточности. Последняя жена не вызвалась его хоронить, так что похоронами занимались сотрудники тюрьмы.

Воспитанием дочери, которую родила от Пологовского маньяка Елена Булкина, занимались ее родители. Сама женщина переехала в Москву и сменила фамилию. Последнее известное место работы девушки — строительная компания. Она удалилась из соцсетей и не общается с журналистами.

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