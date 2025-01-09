Лукашенко отобрал у нее корову и обнес дом парканом: как выглядит первая леди Беларуси и что о ней известно

Загадочная первая леди Беларуси родила Лукашенко двоих сыновей

Александр Лукашенко — самопровозглашенный президент Беларуси, который уже 30 лет при власти, и помогает России воевать с Украиной. А вот о первой леди Беларуси мало что известно. Она в отличие от других первых леди не появляется на публике и не сопровождает мужа в государственных визитах.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о единственной официальной жене президента Беларуси Галине Лукашенко, и как она вообще выглядит.

Первая леди Беларуси Галина Лукашенко — что о ней известно

Александр Лукашенко один раз был официально женат, и даже теперь нет информации о его разводе, хотя с женой Галиной он долгие годы не живет вместе.

О первой леди Беларуси мало что известно. Она родилась в 1955 году в обычной белорусской семьи. С будущим мужем Галина познакомилась еще в школе, в деревне Рыжковичи. В 1975 году они поженились. В браке Александра и Галины Лукашенко родилось двое сыновей — Виктор и Дмитрий. А вот третий сын белорусского диктатора Коленька оказался внебрачным, и кто его мать — неизвестно.

Галина Лукашенко лишь однажды сопровождала мужа в его зарубежной поездке — в Израиль в 1994 году. Похоже, стремительная карьера мужа ее не сильно радовала и она предпочла остаться в родном селе, а не переезжать в Минск вместе с Лукашенко. Поговаривали, что женщина работала сначала воспитателем в детском саду, а позже возглавляла отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.

В СМИ писали, что Галина Лукашенко живет в своем доме в Рыжковичах. Вокруг ее дома появился высокий забор, который приказал поставить Лукашенко после одного случая. А дело было так, что в газеты попало фото Галины Лукашенко, на котором она доит корову. Этот снимок с женой и коровой очень разозлил президента Беларуси. Тогда он приказал отобрать у женщины корову, поставить высокий забор вокруг ее дома и приставить к ней охрану.

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