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Лукашенко отобрал у нее корову и обнес дом парканом: как выглядит первая леди Беларуси и что о ней известно

Автор
Галина Струс
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Автор
Александр Лукашенко был официально женат только один раз
Александр Лукашенко был официально женат только один раз. Фото Телеграф, Getty Images

Загадочная первая леди Беларуси родила Лукашенко двоих сыновей

Александр Лукашенко — самопровозглашенный президент Беларуси, который уже 30 лет при власти, и помогает России воевать с Украиной. А вот о первой леди Беларуси мало что известно. Она в отличие от других первых леди не появляется на публике и не сопровождает мужа в государственных визитах.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о единственной официальной жене президента Беларуси Галине Лукашенко, и как она вообще выглядит.

Лукашенко жена

Первая леди Беларуси Галина Лукашенко — что о ней известно

Александр Лукашенко один раз был официально женат, и даже теперь нет информации о его разводе, хотя с женой Галиной он долгие годы не живет вместе.

Лукашенко жена

О первой леди Беларуси мало что известно. Она родилась в 1955 году в обычной белорусской семьи. С будущим мужем Галина познакомилась еще в школе, в деревне Рыжковичи. В 1975 году они поженились. В браке Александра и Галины Лукашенко родилось двое сыновей — Виктор и Дмитрий. А вот третий сын белорусского диктатора Коленька оказался внебрачным, и кто его мать — неизвестно.

Лукашенко дети

Галина Лукашенко лишь однажды сопровождала мужа в его зарубежной поездке — в Израиль в 1994 году. Похоже, стремительная карьера мужа ее не сильно радовала и она предпочла остаться в родном селе, а не переезжать в Минск вместе с Лукашенко. Поговаривали, что женщина работала сначала воспитателем в детском саду, а позже возглавляла отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения.

Лукашенко жена

В СМИ писали, что Галина Лукашенко живет в своем доме в Рыжковичах. Вокруг ее дома появился высокий забор, который приказал поставить Лукашенко после одного случая. А дело было так, что в газеты попало фото Галины Лукашенко, на котором она доит корову. Этот снимок с женой и коровой очень разозлил президента Беларуси. Тогда он приказал отобрать у женщины корову, поставить высокий забор вокруг ее дома и приставить к ней охрану.

Лукашенко жена

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит муж Маргариты Симоньян и что о нем известно. Ушел от жены-актрисы к пропагандистке.

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#Беларусь #Александр Лукашенко #Первая Леди #Галина Лукашенко