Ушел от жены-актрисы к пропагандистке: как выглядит муж Маргариты Симоньян и что о нем известно

Муж пропагандистки Симоньян на 14 лет старше нее, но она родила ему троих детей

Маргарита Симоньян — известная российская пропагандистка, которая с начала полномасштабной войны в Украине еще больше активизировала свою пропагандистскую и антиукраинскую деятельность. Симоньян замужем за еще одним кремлевским пропагандистом Тиграном Кеосаяном, которого увела от жены.

"Телеграф" расскажет, что известно о муже Симоньян Тигране Кеосаяне, и как он выглядит.

Маргарита Симоньян. Фото: Getty Images

Муж Симоньян — что о нем известно

Мужа Маргариты Симоньян зовут Тигран Кеосаян, и он также как и жена — кремлевский пропагандист. Он коренной москвич, родился 4 января 1966 года, ему вот-вот исполнится 59 лет. Кеосаян известный актер и телеведущий, он ведет пропагандистскую программу "Международная пилорама".

Тигран Кеосаян отличается особенно циничной позицией относительно Украины. Так, например, в своей телепрограмме он последовательно изображал Украину как слабую и коррумпированную страну, которая держалась только благодаря помощи Запада. Также он заявлял, что украинские власти нелегитимны и еще неоднократно утверждал, что Крым принадлежит России и что Донбасс не часть Украины.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

С Маргаритой Симоньян Тигран Кеосаян официально поженились только в 2022 году, однако они живут вместе с 2012 года. Вероятно, Симоньян увела Кеосаяна из семьи — он 21 год был женат на известной актрисе Алене Хмельницкой, которая родила ему двоих детей. Официально развелись они только в 2014 году. В браке с Симоньян у Кеосаяна родилось трое детей — в 2013 году дочь Марьяна, в 2014 — сын Баграт и в 2019 еще одна дочь Маро.

Тигран Кеосаян и его бывшая жена актриса Алена Хмельницкая

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