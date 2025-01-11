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Десять минут – и закуска на столе: рецепт вкусного гуакамоле (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Пикантный, аппетитный, легкий
Пикантный, аппетитный, легкий. Фото freepik.com

Прекрасное дополнение к завтраку

Таким фруктом, как авокадо давно уже никого не удивишь. Его добавляют в салаты, готовят вкусные намазки или едят просто так, как дополнение к завтраку.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного гуакамоле, который готовится быстро и получается вкусным. А опубликовали его на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить гуакамоле

Ингредиенты:

  • авокадо — 120 г;
  • помидор — 60 г;
  • красный лук — 40 г;
  • кинза – маленький пучок;
  • лайм (сок) – 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • чили – 1/2 шт.;
  • соль – по желанию;
  • табаско – по вкусу;
  • оливковое масло – 1/2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Размять авокадо вилкой, сбрызнуть соком лимона.

2.Добавить порезанную зелень.

3.Помидор и лук нарезать на маленькие кубики, добавить в авокадо.

4.Чили мелко нарезать, добавить к овощам.

5.Добавить табаско и специи, перемешать.

Теги:
#Авокадо #Готовим дома #Гуакамоле