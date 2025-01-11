Десять минут – и закуска на столе: рецепт вкусного гуакамоле (видео)
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Прекрасное дополнение к завтраку
Таким фруктом, как авокадо давно уже никого не удивишь. Его добавляют в салаты, готовят вкусные намазки или едят просто так, как дополнение к завтраку.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом вкусного гуакамоле, который готовится быстро и получается вкусным. А опубликовали его на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить гуакамоле
Ингредиенты:
- авокадо — 120 г;
- помидор — 60 г;
- красный лук — 40 г;
- кинза – маленький пучок;
- лайм (сок) – 1 ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- чили – 1/2 шт.;
- соль – по желанию;
- табаско – по вкусу;
- оливковое масло – 1/2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Размять авокадо вилкой, сбрызнуть соком лимона.
2.Добавить порезанную зелень.
3.Помидор и лук нарезать на маленькие кубики, добавить в авокадо.
4.Чили мелко нарезать, добавить к овощам.
5.Добавить табаско и специи, перемешать.