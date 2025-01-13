Необычное сочетание понравится гостям: приготовьте зеленый салат с хурмой (видео)
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Интересное сочетание продуктов
Из сезонного фрукта хурмы можно не только готовить изысканные десерты или просто есть, но и делать интересные салаты. Рецептом такого мы сегодня хотим поделиться.
Салат с зеленью, хурмой и хамоном готовится легко и интересно получается на вкус. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tatianaorineo".
Как приготовить салат с рукколой, хамоном и хурмой
Ингредиенты:
- рукола;
- хурма – 1 шт.;
- хамон — 100 г;
- сыр камамбер – 60 г;
Для соуса:
- сок лимона – 1 ст. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- масло – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Хурму помыть, просушить салфетками.
2.Рукколу также промыть и высушить.
3. Сыр камамбер и хурму нарезать на кусочки.
4.Хамон разделить на полоски и нарезать на кусочки.
5.Отдельно соединить ингредиенты для соуса – масло, мед, лимонный сок и горчицу в зернах.
6.На тарелку выложить рукколу, сверху кусочки сыра, хурмы и хамона. Полить салат соусом.