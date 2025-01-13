Необычное сочетание понравится гостям: приготовьте зеленый салат с хурмой (видео)

Интересное сочетание продуктов

Из сезонного фрукта хурмы можно не только готовить изысканные десерты или просто есть, но и делать интересные салаты. Рецептом такого мы сегодня хотим поделиться.

Салат с зеленью, хурмой и хамоном готовится легко и интересно получается на вкус. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tatianaorineo".

Как приготовить салат с рукколой, хамоном и хурмой

Ингредиенты:

рукола;

хурма – 1 шт.;

хамон — 100 г;

сыр камамбер – 60 г;

Для соуса:

сок лимона – 1 ст. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Хурму помыть, просушить салфетками.

2.Рукколу также промыть и высушить.

3. Сыр камамбер и хурму нарезать на кусочки.

4.Хамон разделить на полоски и нарезать на кусочки.

5.Отдельно соединить ингредиенты для соуса – масло, мед, лимонный сок и горчицу в зернах.

6.На тарелку выложить рукколу, сверху кусочки сыра, хурмы и хамона. Полить салат соусом.