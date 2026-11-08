Солидный бонус от государства: кто из пенсионеров может получить более 25 950 гривен

Право на выплату зависит от работы, стажа и того, получал ли человек раньше другой вид пенсии

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине некоторым работникам бюджетной сферы при выходе на пенсию по возрасту положена единовременная помощь в размере десяти пенсий. Ее назначают при соблюдении условий к месту работы и продолжительности страхового стажа.

О такой выплате рассказывает Пенсионный фонд Украины. Минимальная сумма составляет 25 950 гривен, а конкретный размер рассчитывают индивидуально для каждого получателя.

Какие работники имеют право на десять пенсий

На помощь могут рассчитывать медики, работники образования и социальной сферы, артисты театрально-концертных учреждений, а также заслуженные мастера спорта. Для назначения денег важна конкретная должность: она должна давать право на пенсию за выслугу лет.

На момент выхода на пенсию человек должен работать в государственном или коммунальном учреждении. Перечень подходящих учреждений и должностей определен постановлением Кабинета министров 1993 года. Поэтому принадлежность к бюджетной сфере сама по себе не является единственным основанием для выплаты.

Требование к страховому стажу различается: для мужчин – не менее 35 лет, для женщин – не менее 30 лет. Еще одно обязательное условие – до назначения пенсии по возрасту человек не должен был получать другой вид пенсии. Эти требования действуют одновременно с условиями к должности и месту работы.

Как учитывают стаж и оформляют помощь

Для определения права на выплату учитывают работу в установленных правительством учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты. Периоды работы на соответствующих должностях разрешено суммировать. Основанием служат сведения из трудовой книжки и реестра застрахованных лиц.

Периоды работы на соответствующих должностях можно суммировать по документам и данным реестра Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Единовременную помощь Пенсионный фонд оформляет автоматически при назначении основной пенсии по возрасту. Отдельно подавать заявление именно на эту выплату не нужно. Ее размер привязан к индивидуальной пенсии получателя: человеку назначают сумму, равную десяти таким выплатам.

Как сообщал "Телеграф", пенсии в ноябре 2026 года будут начислять, как и прежде, однако некоторые могут рассчитывать на автоматические надбавки. Речь идет о пенсионерах, достигших определенного возраста.