С Щедрым вечером! Душевные поздравления и картинки к празднику

Этот праздник богат на уникальные традиции и обычаи

Во вторник, 31 декабря, в канун Нового 2025 года, согласно новоюлианскому календарю, отмечается Щедрый вечер. Это давний украинский народный праздник, который сопровождается веселыми обрядами, богатыми застольями и песнями.

До перехода Православной Церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь, Щедрый вечер отмечался 13 января в Старый Новый год. Этот праздник имеет глубокие корни и символизирует завершение одного цикла и начало нового.

Главным ритуалом вечера является приготовление щедрой кутьи — блюда, символизирующего изобилие и благополучие в наступающем году. Молодежь, облаченная в яркие костюмы, идет щедровать, желая хозяевам и их семьям счастливого нового года, достатка и благополучия. В ответ они получают угощения или подарки.

Щедрый вечер — это время, когда прошлое остается позади, а впереди — новые надежды и планы. Этот праздник подчеркивает важность семейного уюта, гостеприимства и радости совместного времяпрепровождения.

"Телеграф" подготовил подборку ярких открыток и поздравлений к празднику. Вы можете отправить их родным, близким и друзьям в любом мессенджере и пожелать скорейшего мира, здоровья и счастья!

Поздравления с Щедрым вечером 2024

Пусть вечер будет щедр и добр, чтобы на весь год хватило эмоций и приятных воспоминаний. Пусть на столе будет все, что пожелает душа, а вокруг лишь те люди, с которыми идешь по жизни рука об руку. С Щедрым вечером!

Открытки со Щедрым вечером!

В этот вечер принято желать щедрости, так что я желаю щедрости вашему сердцу, щедрости вашему дому и щедрости со стороны судьбы! Пусть вас обходят невзгоды, а благополучие царит в вашем доме. С Щедрым вечером!

Щедрый вечер 2024 - поздравления и красивые открытки

Вкусной кутьи, смеха в вашем доме и Победы! Пусть Щедрый вечер придет в дом вместе со счастьем, благополучием и миром! Пусть в новом году на вашем столе всегда будут вкусные блюда, а дела, которые вы начинаете, завершаются успешно!

Со Щедрым вечером - 31 декабря

Поздравляю с Щедрым вечером! Пусть любовь властвует в вашей семье, будет покой в ваших душах, а этот вечер станет по-настоящему счастливым!

Щедрый вечер 2024 - поздравления

Щедрый вечер, добрый вечер! Хорошим людям на здоровье! Поздравляю вас и вашу семью с Новым годом, Щедрым вечером и Меланкой! Пусть в вашей семье царят мир и согласие, дети растут здоровыми, а счастье и благополучие не оставляют ваш дом! Веселых праздников и чистых мыслей!

"Телеграф" писал ранее, как поздравить близких и друзей с Новым 2025 годом, который пройдет под знаком Зеленной Деревянной Змеи. Выберите яркую открытку и пожелайте родным людям всего самого наилучшего.