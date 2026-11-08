Некоторые украинцы получат денежную помощь на зиму: кто может подать заявление

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С 9 ноября 2026 года жители Стецковского старостинского округа смогут подать заявление на единовременную помощь на зимний период. На одно домохозяйство предусмотрено 5 000 гривен.

Об условиях выплаты сообщает страница Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета в Facebook. Подать документы и получить деньги сможет один уполномоченный представитель семьи, который соответствует требованиям программы.

Кому положена зимняя помощь

На выплату могут рассчитывать местные жители, которые фактически живут в Стецковском старостинском округе и имеют там зарегистрированное или задекларированное место жительства. При этом они не должны состоять на учете как внутренне перемещенные лица за пределами округа.

Помощь также положена внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете ВПО в пределах округа. На дату обращения они должны быть на учете не менее одного года.

Право переселенцев на помощь зависит от того, как долго они состоят на учете ВПО в округе

Куда подать заявление

Документы нужно подать лично по одному из двух адресов. В селе Стецковка их принимают в секторе по вопросам управления сельскими территориями на улице Сумской, 20.

Также можно обратиться в Департамент социальной защиты населения в Сумах по адресу: улица Харьковская, 35.

Заявление на зимнюю помощь нужно подать лично Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Какие документы нужны для выплаты

К заявлению нужно приложить копии паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Также понадобится выписка о зарегистрированном месте жительства или справка ВПО. При подаче копий предъявите оригиналы документов.

Кроме того, нужны справка о составе семьи, выданная ЦНАП в Сумах, и справка о фактическом месте проживания, выданная старостой.

Если в домохозяйстве есть другие совершеннолетние члены семьи, от них потребуется согласие на назначение уполномоченного представителя. Он будет подавать документы и получать деньги.

В заявлении нужно указать банковский счет заявителя для перечисления материальной помощи.

Как сообщал "Телеграф", с января 2026 года в Украине выросли детские социальные выплаты. Ввели разовую выплату при рождении ребенка и ряд других программ.