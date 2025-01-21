Бите скло з СРСР: навіщо японці його купували та одразу викидали

Японські підприємці розробили хитру схему

У часи СРСР японські компанії масово закуповували радянське бите скло, яке одразу викидали в море. Ця дивна торгова операція тривала роками і викликала подив у багатьох економістів та підприємців.

На перший погляд, такі дії здавалися абсолютно невигідними та нелогічними для японського бізнесу. "Телеграф" з'ясував, в чому був сенс таких дивних торгових операцій.

В той час як в СРСР деревина коштувала копійки через використання праці ув'язнених на лісоповалі, в Японії вона була дефіцитним ресурсом. Особливо цінувався кедр, який радянська влада використовувала для виготовлення звичайних транспортних ящиків.

Японські підприємці розробили хитру схему. Вони закуповували великі партії битого скла виключно заради дерев'яної тари. Скло, яке не мало для них жодної цінності, відправляли в море, оскільки його хімічний склад не шкодив екології. Натомість дерев'яні ящики використовували для виробництва меблів та інших виробів, що приносило чималий прибуток.

Подібну схему японці застосовували і з іншими радянськими товарами. Наприклад, купували зламані сокири без ручок за безцінь. З отриманого металу виготовляли високоякісні леза для гоління, які потім продавали в тому числі й назад до СРСР за значно вищою ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дивні імена в СРСР, які зараз викликають тільки сміх. На імена перетворювали навіть прізвища революційних діячів.