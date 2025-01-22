С Днем Соборности Украины 2025! Патриотические открытки и картинки для поздравления с государственным праздником

День Соборности — праздник единства и несокрушимости

Каждый год 22 января украинцы отмечают День Соборности Украины — праздник, символизирующий единство нашего государства и несокрушимость духа нации. В эти сложные для страны времена оно приобретает особое значение, напоминая о важности сплоченности, поддержки и совместной борьбы за свободу.

День Соборности отмечается в честь исторического события, которое стало ключевым для украинской государственности. 22 января 1919 в Киеве на Софийской площади был торжественно провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

Хотя исторические обстоятельства препятствовали полному воплощению идеи объединения Украины, именно 22 января запечатлелось в памяти народа как день, когда Украина заявила о своей неделимости. День Соборности официально отмечается с 1999 года после указа президента Леонида Кучмы.

В 2025 году День Соборности – не только напоминание об историческом событии, но и символ единства украинского народа в борьбе за свою свободу. Сегодня украинцы, как никогда, должны быть едиными, ведь только совместными усилиями можно добиться победы и сохранить государство.

Традиционно в этот день проводятся акции, например, "живая цепь единства", когда люди, взявшись за руки, символически объединяют разные части Украины. "Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления с Днем Соборности Украины, чтобы вы могли прислать их своим родным, близким и знакомым, напомнив о единстве.

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