З Днем Соборності України 2025! Патріотичні листівки та картинки для привітання з державним святом

День Соборності — свято єдності та незламності

Щороку 22 січня українці відзначають День Соборності України — свято, що символізує єдність нашої держави та незламність духу нації. У ці складні для країни часи воно набуває особливого значення, нагадуючи про важливість згуртованості, підтримки та спільної боротьби за свободу.

День Соборності відзначається на честь історичної події, яка стала ключовою для української державності. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був урочисто проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

Хоч історичні обставини перешкоджали повному втіленню ідеї об’єднання України, саме 22 січня закарбувалося у пам’яті народу як день, коли Україна заявила про свою неподільність. День Соборності офіційно відзначається з 1999 року, після указу президента Леоніда Кучми.

У 2025 році День Соборності — не лише нагадування про історичну подію, а й символ єдності українського народу у боротьбі за свою свободу. Сьогодні українці, як ніколи, мають бути єдиними, адже лише спільними зусиллями можна досягти перемоги та зберегти державу.

Традиційно в цей день проводяться акції, наприклад, "живий ланцюг єдності", коли люди, взявшись за руки, символічно об’єднують різні частини України. "Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання з Днем Соборності України, щоб ви могли надіслати їх своїм рідним, близьким та знайомим, нагадавши про єдність.

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