После скандала с делом "Карфаген": генпрокурор Кравченко принял радикальное решение

Чиновник ранее отмечал, что уйдет, только если его попросят

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В понедельник, 7 сентября, Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста Генерального прокурора.

Об этом он сообщил в Telegram. Чиновник назвал это политическим решением, которое приняло сознательно.

По его словам, он не хочет становиться частью политического противостояния. Свою причастность к делу НАБУ "Карфаген" он отрицает.

"Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", – отметил он.

Также Кравченко поблагодарил коллег за работу и президента Украины и Верховной Рады — за доверие. Он попросил принять его увольнение.

Отметим, что чиновник говорил, что уйдет с должности только, если к нему с такой просьбой обратятся его коллеги, Владимир Зеленский и Рада.

Примечательно, что Кравченко пробыл в кресле Генпрокурора чуть больше года — с июня 20225 года. А до этого в 2023 году он не смог возглавить НАБУ, потому что не прошел проверку на доброчестность.

Что предшествовало

4 сентября НАБУ и САП заявили о проведении операции "Карфаген", в рамках которой была разоблачена преступная группа, которая прикрывала работу сети мошеннических колл-центров. Ее фигурантом является чиновник ОГП, поэтому антикоррупционные органы провели обыски в прокуратуре и, по данным СМИ, задержали начальника одного из департаментов Сергея Крапива (на пленках антикора — "Канцлер").

В то же время сообщалось о возможных обысках и у самого Кравченко, однако впоследствии эту информацию опровергли.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что начальник Департамента международно-правового сотрудничества ОГП — работал под руководством человека, который имел высокие полномочия и мог гарантировать ему полную безнаказанность. Детектив и прокурор прямо не называют имена "Шефа", но отмечают, что ранее он был руководителем Налоговой службы. Между тем сам "Канцлер" во время телефонного разговора с одним из своих пособников называет его "Андреевичем" — это отчество действующего генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

НАБУ сообщило о разоблачении пяти человек в рамках производства по ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней) и ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества). Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам генпрокурор сообщил, что в ОГП уже отстранили семерых должностных лиц в рамках дела антикоррупционных органов Карфаген по поводу вероятной "крыши" незаконных мошеннических колл-центров.

Ранее "Телеграф" писал, что в декларации Сергея Крапивы немалое состояние, в том числе большая сумма денег наличными и новый земельный участок.