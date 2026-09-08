Зачем опытные хозяйки кладут губку для посуды в стиралку: хитрый трюк, который сэкономит деньги

Какую именно губку следует выбрать

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Обычная кухонная губка может пригодиться не только для мытья посуды. Ее кладут в барабан стиральной машины вместе с бельем, чтобы она собирала часть шерсти, волос и ворса.

Особенно полезным такой способ может быть для владельцев кошек и собак. "Телеграф" расскажет, как работает этот простой трюк и какую губку лучше выбрать.

Как губка помогает во время стирки

Все очень просто: перед стиркой нужно положить чистую губку прямо в барабан вместе с вещами.

Когда стиральная машина работает, губка двигается вместе с одеждой. Ее поверхность может цеплять шерсть, волоски и мелкий ворс, отходящие от одежды.

После стирки губку нужно извлечь из барабана, очистить от шерсти и хорошо промыть.

Как губка помогает во время стирки. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Особенно полезно, если дома есть животные

Шерсть кошек и собак часто остается на одежде даже после обычной стирки. Часть волосков при этом может оставаться и внутри самой стиральной машины.

Перед стиркой лучше пройтись по вещам липким роликом или щеткой. А потом можно положить их в машину вместе с губкой.

Если есть домашние животные. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Какую губку лучше использовать

Для такого способа подойдет новая чистая мягкая губка.

Не стоит брать ту, которой уже мыли посуду. Также лучше не использовать очень жесткие губки с абразивным покрытием.

Во время стирки такая губка может повредить деликатную ткань или начать рассыпаться.

После завершения цикла губку нужно достать и проверить. Если она осталась целой, ее можно промыть и использовать еще несколько раз.

Какую губку лучше использовать. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Действительно ли это поможет сэкономить

Главный плюс такого способа – его дешевизна. Не нужно покупать специальные средства для сбора шерсти, ведь обычная губка стоит недорого.

Эксперты советуют регулярно чистить стиральную машину, особенно если в доме есть домашние животные.

После стирки вещей с большим количеством шерсти следует протереть барабан, резиновую манжету и другие доступные части машины.

Губка — не волшебное средство, которое уберет всю шерсть. Но как простой и дешевый дополнительный способ она может пригодиться.

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