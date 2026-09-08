Без сдачи не оставят? Как считает деньги кассир "АТБ", если внезапно пропал свет

Сеть имеет четкий алгоритм действий

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Если в "АТБ" выключается свет, когда покупатель рассчитывается на кассе наличными, охранники подсвечивают кассиру фонариками. Кроме того, даже при внезапных отключениях быстро подключают генераторы.

Об этом "Телеграфу" рассказал работник "АТБ". Кроме того, отметил он, от монитора кассы также идет свет, благодаря которому кассир может рассмотреть деньги.

Что будет с чеком, если внезапно отключили свет

Если в ходе сканирования чека на кассе в "АТБ" внезапно исчез свет, процесс продолжится. Сеть обеспечена альтернативными источниками питания.

Как пояснил "Телеграфу" работник "АТБ", в супермаркетах сети установлены источники бесперебойного питания. Благодаря этому кассы продолжают работать даже в случае отключения энергоснабжения.

Кроме того, внезапное исчезновение связи и мобильного интернета не останавливает работу терминалов и расчета банковской картой. За исключением ситуаций, когда возникают проблемы со стороны самих банков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как воспользоваться QR-кодом в приложении "АТБ", если в супермаркете нет сети. Есть простой способ, работающий даже без интернета.