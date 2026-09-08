Дороже – не всегда лучше. Какие популярные прокладки действительно не протекают (видео)

Результаты оказались неожиданными

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Украинка провела интересный тест по гигиеническим прокладкам для критических дней, которые можно приобрести в магазинах Украины. Проверка способности поглощать жидкость удивила результатом.

Видео девушка опубликовала в соцсети TikTok. Эксперимент был таким: на середину каждой прокладки она налила соус "Терияки", который по густоте похож на менструальную жидкость, чтобы проверить, как и за какое время прокладка его поглотит.

Автор теста говорит, что популярные Bella Normal и Libresse протекли уже на начальном этапе. Даже через 10 минут ни одна из прокладок не впитала налитую жидкость полностью. Некоторые впитали часть.

"Прошло 30 минут. Мне нужно завершать это все и убирать. И если честно, я в шоке от результата. Большинство прокладок за 30 минут не впитали абсолютно ничего", — говорит девушка.

LadyFit хлопок – немного впитали, но лужица остается

– немного впитали, но лужица остается Lingery местами жидкость поглотилась, но поверхность влажная

местами жидкость поглотилась, но поверхность влажная Always вобрала фактически самое большое из всех прокладок

вобрала фактически самое большое из всех прокладок Feel Fine (самые дорогие из проверенных прокладок) — осталась жидкость, как и у Bella for Teens

(самые дорогие из проверенных прокладок) — осталась жидкость, как и у Libresse без бортиков – потекло прямо на крылышки

без бортиков – потекло прямо на крылышки Bella Normal такая же ситуация

такая же ситуация Kotex Young без бортиков – частичное поглощение

без бортиков – частичное поглощение Naturella не впитала ни капли жидкости

не впитала ни капли жидкости Ombrella поглотила небольшое количество

"Среди этих всех есть прокладки, которыми я пользуюсь и которыми, в принципе, довольна. Мне кажется, что они достаточно поглощают быстро выделения, и то, что они не впитали в себя жидкость, для меня — неожиданный поворот событий", — резюмировала автор эксперимента.

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