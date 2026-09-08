Дороже – не всегда лучше. Какие популярные прокладки действительно не протекают (видео)
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Результаты оказались неожиданными
Украинка провела интересный тест по гигиеническим прокладкам для критических дней, которые можно приобрести в магазинах Украины. Проверка способности поглощать жидкость удивила результатом.
Видео девушка опубликовала в соцсети TikTok. Эксперимент был таким: на середину каждой прокладки она налила соус "Терияки", который по густоте похож на менструальную жидкость, чтобы проверить, как и за какое время прокладка его поглотит.
Автор теста говорит, что популярные Bella Normal и Libresse протекли уже на начальном этапе. Даже через 10 минут ни одна из прокладок не впитала налитую жидкость полностью. Некоторые впитали часть.
"Прошло 30 минут. Мне нужно завершать это все и убирать. И если честно, я в шоке от результата. Большинство прокладок за 30 минут не впитали абсолютно ничего", — говорит девушка.
- LadyFit хлопок – немного впитали, но лужица остается
- Lingery местами жидкость поглотилась, но поверхность влажная
- Always вобрала фактически самое большое из всех прокладок
- Feel Fine (самые дорогие из проверенных прокладок) — осталась жидкость, как и у Bella for Teens
- Libresse без бортиков – потекло прямо на крылышки
- Bella Normal такая же ситуация
- Kotex Young без бортиков – частичное поглощение
- Naturella не впитала ни капли жидкости
- Ombrella поглотила небольшое количество
"Среди этих всех есть прокладки, которыми я пользуюсь и которыми, в принципе, довольна. Мне кажется, что они достаточно поглощают быстро выделения, и то, что они не впитали в себя жидкость, для меня — неожиданный поворот событий", — резюмировала автор эксперимента.
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