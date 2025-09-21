Поздравления ко Второй Пречистой 2025: яркие открытки и душевные пожелания

Самые лучшие картинки для поздравлений и пожелания своими словами

Вторая Пречистая, или Рождество Пресвятой Богородицы, считается важным христианским праздником. В Украине его отмечают в новую и старую даты из-за перехода церквей в Украине на новоюлианский календарь.

Большой церковный праздник, который посвящен рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа, великой праведницы и защитницы верующих, по новому стилю отмечается 8 сентября, а по старому — 21 сентября, которое в этом году выпадает на воскресенье.

"Телеграф" предлагает красочные открытки к Рождеству Пресвятой Богородицы 2025. А еще пожелайте родным и друзьям здоровья, спокойствия и божьей благодати красивой прозой.

С Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, радости в семье и удачи в делах. Пусть Пресвятая Дева спасает под своим покровом вас и ваших близких. Счастья, божьей благодати и любви вам!

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

Поздравляю с Рождеством Пречистой Девы Марии! Пусть Богородица бережет ваш дом и вашу семью от беды и лиха, спасает под своим покровом и наполняет ваши сердца чистой верой. Мира вам, добра и душевной благодати!

Со священным праздником — Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть заветные просьбы будут услышаны, пусть будет помощь дана в нужный час, пусть только добро живёт в сердцах и вера, и пусть светлой будет дорога твоя!

В этот день христиане идут в храмы и обращаются к Богородице. "Телеграф" публиковал сильные молитвы ко Второй Пречистой 2025.