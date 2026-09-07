Удар по Мерцу: что для Украины означает победа ультраправых в Германии

Против ультраправых до сих пор существовал "санитарный коридор".

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Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) одержала историческую победу в восточной земле Саксония-Анхальт — самый высокий результат для ультраправых в стране со времен Второй мировой войны.

Что это значит, рассказывает "Телеграф".

Следует понять, что партия занимает четкую антиукраинскую позицию, призывая к прекращению любой военной и финансовой помощи Киеву. Политическая сила последовательно выступает за отмену экономических санкций против России и возврат к закупкам дешевого российского газа.

Лидер AfD в Саксонии Ульрих Зигмунд, например, обещал внедрить бесплатные уроки русского языка в регионе в случае победы. В своем манифесте партия продвигала ужесточение процедур депортации и ремиграции из Германии, в частности, украинских беженцев. Кроме того, там заявляли, что "нынешняя антироссийская политика" не отвечает интересам Германии и разделяет Европу.

Ульрих Зигмунд. Фото The Economist

Зигмунд также пытался во время избирательной кампании сыграть на настроениях так называемой "остальгии" — ностальгии по коммунистической Восточной Германии — и использовать все возможные причины для недовольства, которые существуют среди восточных немцев.

Даже было предположение, что правительство земли под руководством AfD, учитывая прокремлевскую позицию партии, может допустить утечку конфиденциальной информации в Россию. В AfD эти обвинения отбросили. Вместо этого призвали реформировать немецкую службу внутренней разведки, обвиняя ее в предвзятости.

AfD получила почти 44% голосов и 39 из 83 мест в парламенте федеральной земли — всего на три мандата меньше 42 мест, необходимых для абсолютного большинства.

При этом властный в Саксонии-Анхальт Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца получил 17,2%. Для сравнения в 2021 году показатель поддержки составлял 37,1%.

Это сокрушительный удар по имиджу ХДС как главной системной партии страны. Оппоненты Мерца внутри силы и вне ее уже трактуют этот результат как провал прежде всего экономической и социальной политики канцлера. Это создает риск не только внутрипартийного раскола, но и дестабилизации всей политической системы Германии.

"Результат выборов посылает четкий сигнал Берлину. Он отражает глубокое недовольство канцлером Фридрихом Мерцом и федеральной коалицией, уровень поддержки которой постепенно снижается.

Доминирование AfD в Саксонии-Анхальт усиливает восприятие того, что федеральное правительство потеряло контроль над ключевыми общественными дебатами — по поводу миграции, экономической нестабильности и социальной сплоченности — до сих пор не может предложить убедительной альтернативы нарративам ультраправых", — отмечает политический аналитик Табеа Шауманн.

Успех AfD в этой небольшой земле с населением лишь 2,1 миллиона человек даже породил предположение о возможном Kanzlertausch — то есть смене канцлера.

Ульрих Зигмунд заявил, что результат выборов является прямым месседжем для Мерца.

"Каждый день пребывания этого мужчины в канцлерстве — это на один день слишком много. Именно так это воспринимают и люди в Саксонии-Анхальт", — заявил ультраправый лидер.

Как обращает внимание издание Politico, в Берлине выборы уже широко рассматриваются как переломный момент в послевоенной истории Германии. 7 сентября канцлер Мерц заявил, что результат в Саксонии-Анхальт "глубоко шокировал всех".

"Мы не ожидали, что все обернется именно так… Когда почти 60% избирателей отдают свои голоса за политические партии, которые принципиально подвергают сомнению демократические институты нашей страны… это результат выборов, который мы не можем просто оставить позади, будто ничего не произошло", — отметил он.

Генеральный секретарь ХДС Франциска Хопперман назвала результаты выборов "общим поражением" для христианских демократов. Однако исключила любые дискуссии по поводу политического будущего Фридриха Мерца, хотя аналитики предполагают, что этот вопрос все чаще будут подниматься.

Согласно одному из недавних опросов, только 9% избирателей в Саксонии-Анхальт заявили, что довольны политикой канцлера.

Возвращаясь к результатам, Социал-демократическая партия Германии получила в федеральной земле 9,3%, "Зеленые" – 8,9%, а "Левые" – 8,6%. Пророссийский Союз Сары Вагенкнехт (BSW) преодолел пятипроцентный барьер, набрав 5,3% голосов.

Все центристские партии до сих пор заявляли о намерении сохранять так называемую "санитарную границу" вокруг AfD. Это значит, что они не будут вступать с партией в коалицию. Примечательно, что власти земли Саксония-Анхальт классифицировали местную ячейку "Альтернативы для Германии" как "подтвержденный правоэкстремистский". В связи с чем другие партии заявили, что сотрудничество с AfD исключено, что значительно усложнит для них формирование правительства в этой восточногерманской земле.

При этом Христианско-демократический союз продолжает отвергать сотрудничество с партией "Левые". Без их голосов или, по крайней мере, решения удержаться Свен Шульце, лидер ХДС в Саксонии-Анхальт, не сможет быть переизбран на должность премьер-министра федеральной земли. Любой вариант формирования правительства демократическими партиями — будь то формальная коалиция или правительство меньшинства — теперь зависит от поддержки левых сил.

Новый земельный парламент должен собраться не позднее 6 октября, то есть в течение 30 дней после выборов. "Впрочем, политическое развитие событий остается абсолютно непредсказуемым", — отмечает в своем материале эксперт Табеа Шауманн.

На следующих земельных выборах в Мекленбург-Передней Померании и Берлине 20 сентября партия "Альтернатива для Германии", вероятно, снова покажет высокий результат.

"Последствия будут ощущаться и на европейском уровне. Способность Германии решительно действовать в рамках Европейского Союза в значительной степени зависит от ее способности достигать политического консенсуса внутри страны.

Сентябрьские выборы продемонстрируют тектонические сдвиги в политическом ландшафте Германии во времена масштабных региональных и глобальных потрясений", — подчеркивает Альмут Меллер, директор по европейской и глобальной политике в European Policy Center.

В то же время, она прогнозирует: земельные выборы не будут означать, что политика Берлина как государства-члена ЕС изменится за одну ночь.

"Федеральное правительство и дальше будет отдано поддержке Украины, а также восстановлению европейской безопасности и обороны, в частности", — пишет аналитик.

В то же время все больше немецкое правительство нужно будет рассматривать сквозь призму кризиса: оно пытается противостоять серьезной политической угрозе со стороны ультраправых и в то же время борется за восстановление доверия избирателей.

Поскольку немецкая федеральная система дает землям существенный рычаг влияния через Бундесрат, расширенное присутствие AfD и популистских сил в региональных правительствах будет усложнять формирование единой позиции Германии в отношении тех или иных инициатив. Это означает, что правительству Фридриха Мерца придется тратить ресурсы на внутреннее "тушение пожаров" и постоянный поиск компромиссов с политическими оппонентами внутри страны.

Результаты выборов в Саксонии-Анхальт — это строгий и тревожный триггер для Украины, свидетельствующий о глубоких системных изменениях в немецкой политике. Впрочем, не стоит забывать о Франции, где во всех опросах накануне президентских выборов 2027 года лидирует "подруга Путина" Марин Ле Пен. Или Польшу, где антиукраинская "Конфедерация" Славомира Менцена также наращивает свои рейтинги.

Рост часто радикальных и пророссийских сил перестает быть редкостью и превращается в распространенное явление.

Пока Киев продолжает зависеть от военной, финансовой и политической поддержки своих европейских партнеров, следует готовиться не только к возможным изменениям в конкретных правительствах, но и к долгосрочной трансформации европейской политики.

Если нынешняя тенденция сохранится, наибольшая угроза для нашего государства будет не в одной победе AfD или другой пророссийской партии, а в постепенном изменении политической нормы в Европе — когда поддержка Украины перестанет быть консенсусом, а станет предметом все более острой внутренней борьбы.