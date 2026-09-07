Ждать ли дефицита и скачка цен на сигареты после удара по Прилукам: подробное объяснение

После ударов на фабрике вспыхнул масштабный пожар

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Днем 7 сентября россияне нанесли удары по табачной фабрике компании British American Tobacco (ВАТ) в Прилуках на Черниговщине. Очевидно, враг хочет вызвать панику и спровоцировать дефицит табачных изделий в Украине, однако это ему вряд ли удастся.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал экономист Александр Охрименко. По его словам, подорожание табачных изделий также не должно произойти.

Эксперт отметил, что удар по табачной фабрике не вызовет тотальной нехватки сигарет в магазинах. Он добавил, что на рынке всегда можно найти альтернативу любому виду товаров.

" Дефицита как такового не будет, но временный перебой или временное отсутствие некоторых видов товаров будет. Несмотря на то, что удар действительно болезненный, это не значит, что эти мощности не будут восстанавливаться. В любом случае, будут восстанавливать, отстраивать, менять склады, менять поставщиков, менять логистику. Так что работать будет. Единственное, что на все же нужно время. И это время, возможно, так случится, что какой-то месяц действительно будет не то что дефицит, а временно не будет каких-то товаров из всего этого ассортимента. К тому же всегда есть заменители. Если исчезает один товар, заменяется другим. Это работало и будет всегда так работать", — отметил Охрименко.

Пожар на фабрике в Прилуках после удара россиян. Фото Полиция Черниговской области

В то же время эксперт отметил, что смена мест хранения продукции и увеличение логистических затрат необязательно вызовут подорожание сигарет. По его словам, на формирование цены товаров влияют совсем другие факторы.

"Цена зависит не от логистики, цена зависит не от производства. Просто очень много людей не понимают, что цена формируется от заработной платы. Если растет заработная плата – растет цена. У нас, если посмотреть, вот берем период войны: да, действительно, цены выросли почти в два раза, зарплата выросла в 2,5 раза. Если зарплата в дальнейшем у нас будет расти, а она пока растет, цены будут расти, даже несмотря на то, что будут восстановлены все мощности. В целом, даже несмотря на эти удары, ущерб действительно есть, но он не столь критический. Цена, как правило, сильно зависит от покупательной способности граждан. Как только у граждан больше денег – они больше покупают. Поэтому считать, что цены растут от этих ударов – это нереально. А от роста зарплаты вырастут точно", — объяснил Охрименко.

Александр Охрименко

Эксперт подчеркнул, что не исключает, что россияне продолжат бить по табачному бизнесу в Украине. Однако он также выразил уверенность, что россиянам не удастся полностью остановить выпуск продукции на отечественных фабриках.

"Табачный бизнес — это оплата большинства акцизов в государственный бюджет. И сейчас платят. Мало того, в Украине он очень сильно развит. У нас, несмотря даже на войну, большая часть табачного бизнеса производится на экспорт и будет производиться. Да, действительно, этот бизнес будет развиваться. Я так понимаю, может, даже появятся новые предприятия. Подразумевается, если мы вступим в Евросообщество или будем вступать, для табачного бизнеса это будет очень выгодная ситуация — упростится продажа табака по всей территории Евросообщества. Вы сами понимаете, это очень прибыльное направление бизнеса", — резюмировал Охрименко.

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