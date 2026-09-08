Тайная сеть в украинских портах: кто создал частную империю на государственной логистике

Правоохранители раскручивали схему более двух лет

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Одесские гавани годами были зоной закрытых договоренностей и распределения финансовых потоков. Экс-менеджеры государственных портов, как убеждены правоохранители, могли превратить систему логистики в источник личного обогащения. Расследуется деятельность этой группы по нескольким направлениям: от скрытых поборов с морских судов и фиктивной аренды имущества страны до нелегального выезда за границу под видом портовиков и благотворителей.

На паузу деятельность этого теневого бизнеса поставили недавние обыски. А серия судебных постановлений подсветила материалы слежки и факты, проливающие свет на вероятных участников портового лобби. Подробнее – в материале.

Три коррупционных кита: коридор, ангары-призраки и билет за границу

Эта история – готовый сюжет для криминальной драмы. Силовики – Нацполиция вместе с СБУ и Офисом генпрокурора – распутывают схему, которая, по мнению обвинения, объединила злоупотребление властью, подделку документов и нелегальную переправку людей через границу. В организаторах, по версии следствия, могут быть должностные лица Госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), его Черноморского филиала и Морского торгового порта "Черноморск" вместе с компанией по перевалке грузов "Тек-Транс Груп "Форвард".

Три вектора портовой схемы. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная с помощью ИИ

Кит №1. Морской транзит на "ручном управлении". Процесс, по мнению оперативников СБУ, был организован просто. Если ты судовладелец и не хочешь, чтобы твое судно неделями простаивало перед заходом в "украинский морской гуманитарный коридор" или застряло в очереди на погрузку, плати!

Как утверждается в материалах дела, полученные от владельцев судов средства, маскировались в отчетах "Тек-Транс Груп "Форвард" под видом оплаты за погрузочно-разгрузочные работы (стивидорные услуги). Деньги выводили через сомнительные фирмы-"однодневки". Самое интересное – часть теневой прибыли могла, как считают правоохранители, передаваться должностным лицам Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области, чтобы те не замечали злоупотреблений.

Описание противозаконной схемы. Фрагмент судебного определения

Кит №2. Бумажные инвестиции. Еще в 2019 году ООО "Тек-Транс Груп "Форвард" вместе с дочерней фирмой "Клин Карго" арендовали у государства самые привлекательные части Черноморского порта — причальные склады и стратегические площадки. Взамен обещали выделить на модернизацию немалые средства: 1 и 2 млн долларов соответственно.

Однако, как утверждается в судебных определениях, реальные вложения компании не сделали. По версии следствия, во избежание расторжения договоров аренды компании под видом "новейших инвестиций" вписали в официальные документы четыре старых, давно построенных железных ангара. Подмену прикрыли аудиторскими выводами частного предприятия "АКФ "ЮГТ Плюс". Причем эту компанию со штатом в 12 человек и стабильными миллионными оборотами, обслуживающую крупных портовых операторов, в рамках этого дела прокуроры называют "подконтрольной" организаторам схемы.

Описание противозаконной схемы. Фрагмент судебного определения

Кит №3. Проводники для уклонистов. Параллельно ООО "Тек-Транс Груп "Форвард" фиктивно устраивало в штат компании мужчин призывного возраста на должности экспедиторов, оформляло "новоиспеченным сотрудникам" бронирование через "Дію", а затем выписывало приказы о "служебных командировках". Это позволяло беспрепятственно пересечь границу, только вот все поездки были в одну сторону.

Секреты Печерского суда: как стало известно о портовых эксах

Как обо всех этих махинациях стало известно и почему именно сейчас? Раскручивать схему правоохранители начали еще в середине марта 2024 года. То есть оперативная разработка, негласные следственные действия, снятие информации с каналов связи и сбор доказательств длились более двух лет! Оперативники СБУ и следователи Нацпола вели фигурантов шаг за шагом, документируя звонки, транзакции и псевдокомандировки. И только с доказательной базой на руках в конце мая 2026 года, как следует из определений Печерского районного суда, силовики пришли с обысками.

Когда журналисты "Телеграфа" начали изучать привлеченные к схеме частные фирмы, стало понятно, что модель заработка выбрана не случайно. Ведь не менее трех ключевых фигур – это бывшие руководители или работники государственных портов, которые, кажется, удачно капитализировали свои старые связи.

Александр Ильин сейчас владеет 25% компании "Тек-Транс Груп "Форвард" и является косвенным владельцем четверти компании "Клин Карго". А до июня 2020 года работал заместителем начальника по финансам Ильичевского филиала ГП "Администрация морских портов Украины". На момент увольнения, как следует из декларации, имел 0,07 га собственной земли и еще более 125 га арендовал, владел квартирой площадью 90,3 кв. м в Одессе, недостроенной дачей в Сычавке, автомобилем Mitsubishi Pajero (авто такой же марки, но модель Outlander, принадлежало жене) и 55 тыс. долларов наличными.

Данные о месте работы Александра Ильина. Фрагмент декларации

Константин Волощук, занимающий руководящую должность в ООО "Клин Карго" и ООО "Тек-Транс Груп "Форвард", до этого был и.о. директора ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". В частности, в декларации за 2020 год Волощука указана и зарплата от порта 40 тыс. грн, и от "Клин Карго" — 36,5 тыс. грн. Перед увольнением с госпредприятия чиновник декларировал 125 тыс. долларов наличности, две квартиры в Одессе (одна площадью 36,6 кв. м и вторая 81,9 кв. м – в стадии строительства), 22 гектара арендованной земли, машины Honda CR и Mazda (принадлежит жене), скоростную лодку Finval Evo 475 с автомобильным прицепом "Одиссей".

Данные о месте работы и зарплате Константина Волощука. Фрагмент декларации

Алексей Захаров – бывший помощник директора ГП "МТП" "Черноморск" и экс-начальник 5-го терминала порта (ушел с должности в октябре 2020 года). В 2026 году, вероятно, является сотрудником частной фирмы "Тек-Транс Груп "Форвард". И именно к нему могли недавно прийти с обыском правоохранители и изъять iPhone 16 Pro с зашифрованными чатами, выписку о бронировании в "Дії" и оригинал договора от февраля 2026 года между ООО "Тек-Транс Груп "Форвард" и ООО "Анкор".

Данные о предыдущих местах работы Алексея Захарова

После ареста изъятого имущества адвокаты Захарова устроили в суде драму, заявив, что аппарат жизненно необходим клиенту, ведь он руководит благотворительной организацией БФ "Пробуждение силы" и гуманитарная помощь теперь заблокирована. Действительно, по данным аналитической системы YouControl, Алексей Захаров является директором и подписантом такого БФ. А его учредителями вместе с Захаровым значатся те самые… Александр Ильин и Константин Волощук. Более того, и ООО "Тек-Транс Груп "Форвард", и ООО "Клин Карго", и фонд "Пробуждение силы" зарегистрированы в Черноморске в одном офисе – на ул. Транспортной, 3 каб. 8. Удобный благотворительный зонтик для портового бизнеса на троих, не правда ли?

Обыски без подозрений и игра на опережение

Сейчас расследование дела в самом разгаре и пока даже не дошло до объявления официальных подозрений. А большинство судебных баталий в Печерском суде Киева летом 2026 года шло исключительно вокруг наложения ареста на временно изъятое имущество для сохранения вещественных доказательств.

Однако масштабы синхронного "майского удара" правоохранителей указывают на то, что спецслужбы могли накрыть целую сеть. Кроме Алексея Захарова, силовики наведались к другим очень интересным персонажам.

В частности, в квартире у капитана морских портов Черноморск и Белгород-Днестровский изъяли красную флешку, копии актов осмотра сооружений, схему постановки судна "Kubrosli Y" (ходит под флагом Коморских островов) и копии запросов от "Тек-Транс Груп "Форвард" относительно согласования движения этого судна.

Обыски проводились и по месту жительства заместителя начальника отдела Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины, отвечающего за таможенный контроль непосредственно в пункте пропуска "Морской порт "Черноморск". Благодаря этому силовики получили доступ к двум телефонам чиновника, ведь, по мнению следствия, в зашифрованных мессенджерах таможенника под особым "псевдо" велась активная коммуникация относительно координации движения судов.

Неожиданные находки ждали правоохранителей и во время обысков у частного инженера-сметчика. Следствие считает, что этот специалист помогал ООО "Тек-Транс Груп "Форвард" и ООО "Клин Карго" вносить фальшивые данные в проектно-сметную документацию, чтобы выдать старые железнодорожные ангары за новостройки. В такой махинации ему, очевидно, понадобились изъятые печати ООО "ИК "Дека" и ООО "Строй Комплектс" — реальных строительных фирм с регистрацией в Кременчуге и Днепре, к которым ФОП не имел никакого отношения.

Силовики также наведались в кабинеты и жилье представителей администрации ГП "Морской торговый порт "Черноморск". Например, у и.о. заместителя директора порта (на данный момент с такой приставкой в ГП работал Александр Патрик) изъяли несколько телефонов, в которых, как считают следователи, могли храниться зашифрованные указания относительно организации искусственных препон для судов в акватории Черноморска. Эти средства связи оказались под арестом. А вот другому заместителю директора порта (речь идет, вероятно, о Павле Подоляне) повезло больше. Суд вернул изъятый ​​во время обыска iPhone 17 AIR, ведь чиновник присоединился к команде порта только 15 апреля 2025 года. То есть гораздо позже задокументированных по делу злоупотреблений.

Точку в этой истории ставить рано, поэтому "Телеграф" и дальше будет наблюдать за тем, кто таки окажется на скамье подсудимых. Не исключительно, что общественность будут ждать новые разоблачения, ведь в судебных определениях упоминается документ, выводящий на еще одно коррупционное направление в работе портов. А именно ремонты инфраструктуры Черноморского филиала АМПУ, к которым в последние годы активно подключалось ООО "Анкор". Ведь именно с этой фирмой имело договор ООО "Тек-Транс Груп "Форвард", который нашли правоохранители во время обыска у Алексея Захарова.

Компания "Анкор" фигурирует в отдельном уголовном производстве Черноморской окружной прокуратуры. Касается оно подозрений в служебном подлоге и создании искусственных дискриминационных условий для устранения конкурентов. Как именно портовые чиновники "прописывали" тендеры под конкретную фирму и как связан этот тендерный сговор с миллионными контрактами на реконструкцию причалов гавани, читайте в следующей части нашего расследования. Продолжение следует, не переключайтесь…