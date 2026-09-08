Потепления не будет? На Украину в определенный день может надвинуться холодный фронт

Сентябрь может удивить украинцев резкими изменениями погоды

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Пока украинцы радуются сообщениям о вероятном возвращении тепла в сентябре, метеорологи отмечают: первый месяц осени может удивить внезапным похолоданием.

Подробнее об этом рассказал Telegram-канал ua.meteo.

По данным специалистов, рост температуры до +25…+30°С действительно ожидается уже в ближайшие дни.

Прогноз погоды на сентябрь

В частности, на западе пик тепла придется на 9 сентября, а в остальных областях — на 10 или 11 сентября, в зависимости от региона. При этом 8-9 сентября окажутся сухими, а вот 10 сентября шансы на ливни есть на западе.

В то же время, уже 10 сентября погода станет контрастной. Некоторые модели прогнозируют возвращение тепла. Вместе с тем, 11 сентября ожидается прохождение холодного фронта циклона.

Осадки вряд ли будут значительными

"Пока прогнозы моделей расходятся. Например, ECMWF выдает тепло для востока/юга, более прохладную погоду для запада/севера и контрасты в центральных областях. А вот в обновлении ICON покрытие теплом больше", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", Черное море раскалилось за лето: какую погодную аномалию это принесет Украине осенью