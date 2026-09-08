Россия ударила по Киеву баллистикой. Есть погибшие, повреждены многоэтажки (фото и видео)

Последствия атак есть в пяти районах столицы

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В ночь на вторник, 8 сентября, Россия ударила по Киеву баллистикой. Работали силы противовоздушной обороны, из-за падения обломков ракет возникли пожары, есть погибшие.

В КМВА проинформировали, что по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших. Также есть информация о двух погибших в результате вражеской атаки. В ГСЧС сообщили, что разрушения и пожары в результате атаки РФ произошли по меньшей мере в пяти районах Киева.

Движение воздушных целей над Украиной в ночь на 8 сентября. Карта: monitoring

Голосеевский район

В результате попадания в 26-этажное нежилое здание на уровне 23-го этажа произошло разрушение конструкций. К счастью, обошлось без пожара.

По другому адресу произошел пожар в гараже, огонь распространился на расположенное рядом нежилое здание и бизнес-центр. Во время разведки спасатели спасли одного пострадавшего.

Кроме того, из одной из квартир 16-этажного жилого дома чрезвычайники вывели на свежий воздух двух человек. Они были заблокированы в помещении из-за повреждений от взрывной волны.

Киевские храмы в дыму от российских ударов. Фото: Ян Доброносов

Последствия очередной атаки врага. Фото: Ян Доброносов

Соломенский район

В жилой пятиэтажке также были заблокированы люди. Спасены 10 человек, один человек госпитализирован до прибытия подразделений ГСЧС.

Дарницкий район

Горел гараж на территории частного дома. Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.

Подольский район

Возник пожар в складском здании, а также горение автомобилей и гаражных боксов в результате обстрела.

Днепровский район

Пожарные ликвидируют пожар в гаражах.

После обстрела Киев затянуло дымом от пожаров. В сети также показали видео возгораний из-за вражеской атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный авиационный эксперт Константин Криволап оценил опасность, что россияне уничтожат мосты в Киеве. Он прокомментировал заявление офицера командования штурмовыми войсками Дениса Ярославского о потенциальных ударах РФ по столичным мостам.