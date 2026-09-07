В Киеве важные изменения из-за угрозы атак: что будет с работой метро и комендантским часом (инфографика)

Какие новые правила вводят с 10 сентября

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве меняют правила работы транспорта во время воздушных угроз. В частности, определен порядок движения метро при "желтом" и "красном" уровнях опасности, обновлены правила проезда по мостам через Днепр, а комендантский час сократят.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Совета обороны столицы. Решения также касаются работы наземного транспорта, проведения массовых мероприятий и перевозки пассажиров с железнодорожного вокзала.

Комендантский час станет короче

С 10 сентября комендантский час в Киеве будет длиться с 01:00 до 05:00.

Вместе с этим на один час продлится график работы общественного транспорта.

В то же время график работы ресторанов, развлекательных заведений и ТРЦ не изменится.

Еще одно решение касается людей, которые прибывают в столицу с опозданием. Из-за задержек поездов Киев организует четыре автобусных маршрута от Центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров во время комендантского часа.

Отдельно мэр напомнил, что с 3 сентября разрешено движение транзитного крупногабаритного транспорта во время комендантского часа.

Как будет работать метро во время тревог

Одно из ключевых решений касается Сырецко-Печерской, или зеленой, линии метро.

При "желтом" уровне угрозы она будет работать без ограничений. Поезда будут курсировать через Южный мост, обеспечивая сообщение между правым и левым берегами столицы.

При "красном" уровне движение по зеленой ветке разделят на два участка:

"Сырец" — "Выдубичи";

"Славутич" — "Красный хутор".

Святошинско-Броварская, или красная, ветка метро продолжит работать в ограниченном режиме. Пассажиров будут перевозить по подземному участку от "Академгородка" до "Арсенальной".

Наземный общественный транспорт при этом будет курсировать без ограничений.

Также город уже запустил дополнительный автобусный маршрут, который дублирует красную ветку метро. Он соединяет станции "Дворец спорта", "Арсенальная" и "Лесная".

Что изменится на мостах через Днепр

Отдельно Совет обороны Киева определил новый порядок движения автомобилей по мостам во время воздушных тревог.

Южный мост во время тревоги будет работать без ограничений. При этом предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления тревоги и еще на 30 минут после ее отбоя.

Во время самой тревоги будет закрыт заезд на Южный мост со стороны улиц Саперно-Слободской и Михаила Бойчука.

Без изменений будут работать:

Дарницкий мост;

мост Патона;

мост Метро;

Северный мост.

На Подольско-Воскресенском мостовом переходе также предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после начала и завершения тревоги. Кроме того, там введут реверсивное движение.

Как будут работать бизнес, ЦНАПы, образование и медицина

Субъекты хозяйствования различных форм собственности смогут осуществлять деятельность в соответствии с решением правительства.

При желтом уровне опасности город продолжит предоставлять киевлянам необходимые услуги. В частности, будут работать ЦНАПы и учреждения, которые предоставляют социальные услуги.

Учреждения образования и медицины будут работать по ранее определенным протоколам безопасности.

Массовые мероприятия ограничат

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве временно запретят все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия.

Ограничение распространяется на мероприятия на открытых территориях, а также в сооружениях, где нет укрытий.

Что поменяется во время тревог в Киеве. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Уведомления об уровне угроз уже работают в городском мобильном приложении "Киев Цифровой", сообщил Кличко.

Все указанные изменения вводятся в Киеве с 00:00 10 сентября. Город уже проводит необходимые организационные мероприятия по внедрению принятых решений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что воздушные тревоги в Украине будут объявляться по-новому.