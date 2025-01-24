Мэр Ирпеня подделал представление благотворительного фонда для выезда уклонистов

Благотворительный фонд "Рідне село" обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении по подделке мэром Ирпеня Александром Маркушиным представления фонда на выезд волонтеров.

"Наш фонд "Рідне Село" 23.05.2023 г. обратился с представлением о выезде трех водителей грузов гуманитарной помощи, которые изъявили желание привезти в Украину помощь ВСУ из-за рубежа. 24.05.2023 г. мэр Ирпеня подал в Киевскую областную военную администрацию список уже из четырех водителей, без ведома фонда прибавив в перечень водителей-волонтеров Росстального Сергея Валерьевича. Не исключаем, что такие действия Маркушина могли быть многократными", — сообщил основатель Благотворительного фонда "Рідне село" Андрей Помазан.

По сообщениям СМИ, Сергей Росстальный является кумом мэра Ирпеня и главным подрядчиком по восстановлению пострадавшей Ирпенской громады. Летом 2024 года Росстальный навсегда уехал в США, выведя туда средства на восстановление. Компании Росстального при содействии Маркушина получили из бюджета более 700 млн грн (около 20 млн долл.). Среди этих финансов – средства международной финансовой помощи, в т.ч. и США. Маркушин и Росстальный неоднократно выезжали из Украины в качестве волонтеров по системе "Шлях" и, по данным Государственной таможенной службы, ни разу не задекларировали ввоз в Украину гуманитарных грузов.

По делу вывоза уклонистов Маркушину сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины), которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.