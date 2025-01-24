Мер Ірпеня підробив подання благодійного фонду для виїзду ухилянтів

Благодійний фонд "Рідне село" звернувся до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин щодо підробки мером Ірпеня Олександром Маркушиним подання фонду на виїзд волонтерів.

"Наш фонд "Рідне Село" 23.05.2023 р. звернувся з поданням про виїзд трьох водіїв вантажів гуманітарної допомоги, які виявили бажання привезти до України допомогу ЗСУ із-за кордону. 24.05.2023 р. мер Ірпеня подав до Київської обласної військової адміністрації перелік вже з чотирьох водіїв, без відома фонду додавши до переліку водіїв-волонтерів Росстального Сергія Валерійовича. Не виключаємо, що такі дії Маркушина могли бути багаторазовими", — повідомив засновник Благодійного фонду "Рідне Село" Андрій Помазан.

За повідомленнями ЗМІ, Сергій Росстальний є кумом мера Ірпеня та головним підрядником з відбудови постраждалої Ірпінської громади. Влітку 2024 року Росстальний назавжди виїхав до США, вивівши туди кошти з відбудови. Компанії Росстального за сприяння Маркушина отримали з бюджету понад 700 млн грн (майже 20 млн дол.). Серед цих фінансів – кошти міжнародної фінансової допомоги, в т.ч. й від США. Маркушин та Росстальний неодноразово виїжджали з України як волонтери по системі "Шлях" і, за даними Державної митної служби, жодного разу не задекларували ввезення в Україну гуманітарних вантажів.

По справі вивезення ухилянтів Маркушину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України), якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.