Первое здание было деревянным: как выглядел раньше железнодорожный вокзал в Виннице

Вокзал является свидетелем истории города

В каждом большом городе есть железнодорожный вокзал – место, которое первыми видят приезжающие туда люди. Это визитная карточка города, его ворота в мир. Здания вокзалов меняются со временем: одни стареют, другие рушатся из-за войн, но все они вновь обретают новую жизнь.

Раньше мы рассказывали, как выглядел первый железнодорожный вокзал в Харькове и что с ним потом произошло. Теперь предлагаем перенестись в Винницу и узнать, историю местного железнодорожного вокзала, как изменялась его архитектура и какая роль отводилась ему в жизни города.

История железнодорожного вокзала в Виннице

История винницкого железнодорожного вокзала начинается еще в 1870 году, когда была проложена железнодорожная линия Киев-Балта-Одесса. Именно тогда в Виннице появилось первое вокзальное помещение – небольшое деревянное здание с единственной колеей. Расположенный на окраине города, вокзал находился в конце Александровской дороги (сегодня проспект Коцюбинского). Это здание имело колокольню, которая сообщала пассажирам о прибытии или отправлении поездов.

В 1880-х деревянный вокзал заменили кирпичным двухэтажным зданием. За это время железнодорожное сообщение стремительно развивалось, а вокзал в Виннице стал важным транспортным узлом. Уже к концу XIX века у него был наибольший товарооборот во всей Подольской губернии.

Первое кирпичное здание вокзала в Виннице

Вокзал в Виннице 1900-1905 г.г.

Сначала вокзал стоял почти на пустой территории. Но постепенно вокруг него появлялись новые здания: тюрьма, чугунолитейный завод и казармы для военных. В 1899 году возле вокзала открыли первую сельскохозяйственную выставку и ярмарку. Это явилось еще одним доказательством важности железнодорожного узла для развития региона.

В 1913 году вокзал в Виннице уже стал точкой остановки для городского трамвая, курсировавшего в женскую гимназию (сегодня – школа №2).

Старое здание вокзала в Виннице

В 1918 году помещение вокзала заняли немецкие войска, прибывшие в Винницу, чтобы освободить территории от большевиков.

После революции Винница стала областным центром. В 1934 году и было принято решение построить новый, больший вокзал. Работы продолжались с 1932 по 1940 годы. В 1939 году, накануне Второй мировой войны, открылось новое помещение вокзала, которое должно было обслуживать тысячи пассажиров ежедневно.

Так выглядел железнодорожный вокзал в Виннице в 1940 году

Однако война внесла свои коррективы. В 1943 году германские войска, отступая из Винницы, взорвали вокзал. Единственным сооружением, которое сохранилось после уничтожения, стал пешеходный мост. Этот мост оставался на месте до 2005 года.

После войны началось восстановление железнодорожного вокзала. Новое помещение было открыто в 1952 году. Это был современный для своего времени вокзал, на входе которого встречала мозаика с изображением железнодорожника и девушек-колхозниц. Перед зданием расположен сквер с фонтаном, который просуществовал до начала XXI века.

Железнодорожный вокзал в Виннице в 1980-х годах

В 2004-2005 вокзал реконструировали. Он стал современным, удобным и функциональным транспортным узлом, который встречает тысячи пассажиров ежедневно.