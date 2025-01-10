Первую станцию построили на болоте: как менялся железнодорожный вокзал в Харькове

Харьковский вокзал прошел длинный путь от небольшого здания на болоте до современного сооружения

Железнодорожные вокзалы — это не только транспортные узлы, но и архитектурные памятники, отражающие эпохи, через которые они прошли. Каждый вокзал несет в себе уникальную историю, связанную с развитием города и страны.

Ранее мы рассказывали, каким был железнодорожный вокзал в Днепре. Теперь предлагаем погрузиться в историю харьковского вокзала.

История харьковского вокзала

Первоначально здание вокзала в Харькове представляло собой небольшое двухэтажное строение. Оно располагалось на территории Архиерейской левады, у подножия Холодной горы, на болотистой местности. Возведение вокзала завершилось в 1869 году по проекту архитектора А. Тона, и уже 22 мая того же года в город прибыл первый поезд.

Первое здание вокзала в Харькове

На первых порах вокзал вполне справлялся с потоком пассажиров и поездов, но с ростом железнодорожного сообщения возникла необходимость расширения. С 1896 по 1901 год проводилась масштабная реконструкция. Новый вокзал получил семь крытых платформ и четыре пути для приема пассажиров, став одним из крупнейших в Российской империи.

Второе здание вокзала в Харькове

В разные исторические периоды харьковский вокзал неоднократно подвергался разрушениям. В годы Октябрьской революции он сильно пострадал, а грузовые перевозки вернулись на прежний уровень только к началу 1930-х годов.

Вторая мировая война нанесла инфраструктуре огромный ущерб: были разрушены до 80% путей, мосты, депо, системы связи и водоснабжения. Несмотря на трудности, восстановительные работы шли быстро, и уже через три года после окончания войны железная дорога достигла довоенного уровня.

Железнодорожный вокзал в Харькове во время войны

Руины вокзала в Харькове, времена Второй мировой войны

Современное здание харьковского вокзала было построено в 1952 году по проекту архитекторов Г. Волошина, Б. Мезенцева и Е. Лымаря. Впечатляющее сооружение украшено портиком на десяти колоннах из белого инкерманского камня, скульптурными группами и бронзовым литьем. Две башни высотой 42 метра стали характерной чертой вокзала. Особое внимание привлекает роскошная люстра весом в 5 тонн, а также огромные часы на Южной башне диаметром 4,25 метра — самые большие в Харькове.

Харьковский вокзал

На территории вокзала расположен уникальный музей железнодорожной техники, где можно увидеть оригинальные экспонаты прошлого века. Это делает Южный вокзал не только транспортным узлом, но и культурным памятником.

Не менее интересна история железнодорожного вокзала в Одессе. Его здание также пришлось перестраивать после войны.