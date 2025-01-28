Там выступал Леонид Утесов: как выглядел старейший кинотеатр в Днепре, который превратили в ресторан

Кинотеатр дважды сгорал и сменил несколько названий

Со временем даже самые легендарные здания утрачивают свой первоначальный вид и предназначение. Однако старые фотографии и воспоминания позволяют окунуться в прошлое и представить, какими они были раньше. Одним из таких мест в Днепре стал старейший кинотеатр города — "Родина". Сегодня здание выполняет совершенно иную функцию, но его история полна интересных событий, которые заслуживают внимания.

История кинотеатра "Родина"

Первоначально заведение называлось "Электробиоскоп Зайлера"

Кинотеатр "Родина" был построен в 1909 году и сразу стал важным культурным центром Екатеринослава. Здание кинотеатра располагалось на пересечении нынешних проспекта Яворницкого и улицы Столярова. Тогда это был Екатерининский проспект и улица Фабричная, а само заведение называлось "Электробиоскоп Зайлера". Здание было деревянным и в 1912 году сгорело, но уже в следующем году на его месте появилось новое, уже каменное строение, а кинотеатр стал называться "Гигант".

Некоторое время кинотеатр носил название "РОТ ФРОНТ"

В 1922 году кинотеатр национализировали, и он получил новое название — "Красный Факел". Здание использовали не только для кинопоказов, но и как сцену для выступлений артистов. Именно здесь однажды выступал Леонид Утесов. В 1931 году кинотеатр снова сменил название и стал "Рот Фронт".

Кинотеатр работал даже во время Второй мировой войны, но в те времена посещать его могли только немцы.

После освобождения города кинотеатр переименовали и долгие годы он назывался "Родина". В здании было 1060 зрительных мест, а во дворе кинотеатра была летняя площадка.

Кинотеатр "Родина" в Днепре

В 1963 году здание реконструировали. Главный вход перенесли с проспекта на улицу, перепланировали помещение и внутри – создали новый вестибюль, и зал кинохроники, а на фасаде появилось панно из керамики с изображением женщины. Но в 1972 году в кинотеатре во второй раз за свою историю сгорел.

"Родина" после реконструкции

Новое здание проектировал архитектор Павел Ниринберг. В новой "Родине" было уже два кинозала. По акустике и звуку этот кинотеатр считался одним из лучших в СССР.

Новое здание кинотеатра "Родина" после второго пожара

История кинотеатра закончилась в марте 2013 года, когда здание выставили на продажу за 5 миллионов долларов, пишет 056.ua. С 2017 года в здании бывшего кинотеатра "Родина" располагается пивоварня "Старгород".

В здании легендарного кинотеатра теперь пивоварня

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