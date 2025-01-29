Гороскоп на 30 января: Скорпионы откроют в себе новые способности, а Стрельцов ждут приключения

Гороскоп завтра советует знакам Зодиака прислушиваться к своей интуиции и не принимать поспешных решений

"Телеграф" представляет гороскоп на сегодня, 30 января, для представителей всех знаков зодиакального круга. Мы расскажем о событиях, которые вас ждут в этот четверг и к чему следует подготовиться.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Ваш день будет похож на просмотр сериала без возможности перемотать рекламу. А еще лучше – запаситесь кофе и делайте вид, что все под контролем. А еще лучше – запаситесь кофе и делайте вид, что все под контролем. В этот четверг вам важна организованность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ваше желание полежать в постели будет чрезвычайно сильным, но Вселенная подкинет вам задачи, не терпящие проволочек. Следует договориться с собой: сначала подвиг, потом – диван и вкусности. Ждите материального обогащения в ближайшее время.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Завтра вы будете похожи на радио, ловящее несколько волн одновременно. С одной стороны – работа, с другой – друзья, а еще где-то рядом – спонтанное желание изменить жизнь. Выберите хотя бы одну область своей жизни и старайтесь ее улучшить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ваше эмоциональное состояние будет нестабильным – настроение то появляется, то резко исчезнет. Не беспокойтесь, все стабилизируется ближе к вечеру. А пока позвольте себе лишний кусок шоколада или обнимите кота.

Лев (23 июля — 23 августа)

Мир вращается вокруг вас или вам так кажется. Впрочем, это действительно хороший день, чтобы привлечь внимание. Предложите идею, смените прическу или просто выберите эффектный лук на работу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра вам придется выбирать между "сделать идеально" и "сделать хоть как-то". Лучше отдать предпочтение варианту, который будет менее нервным. Да, иногда хорошо – это лучше, чем идеально. Вечер проведите в покое.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вам срочно нужна гармония, но кто-нибудь из близких захочет внести немного хаоса в ваш мир. Отступите, улыбнитесь, и пусть судьба сама решит, кто победит – баланс или веселый беспорядок. В это день есть шанс, что вам сказочно повезет.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ваша проницательность в этот четверг будет настолько сильна, что люди начнут подозревать вас в различных сверхъестественных способностях. Используйте это мудро и не рассказывайте всем, что вы все знаете.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Завтра будет день, когда вам захочется спонтанных приключений. Проблема в том, что понедельник – не самый лучший день для этого. Но поскольку правила — не для вас, делайте то, что доставит удовольствие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете в этот день таинственными, эффективными и немного уставшими. Поэтому лучше восстановить баланс с помощью вдохновляющего вас. Если вдруг решите спасать мир, не забудьте поначалу хорошо выспаться.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ваша голова завтра будет полна идей, некоторые из них даже вполне гениальны. Главное – записать их, пока не отвлечет кот, телефон или неожиданное желание съесть что-нибудь вкусненькое.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В этот день Вселенная подкинет вам знак, но он будет настолько загадочным, что вы потратите полдня на его расшифровку. Расслабьтесь: если не поймете, все в любом случае будет так, как вы захотите.