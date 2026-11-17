За какими сладостями стоит заглянуть в АТБ

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Цены на сладости в супермаркетах часто меняются, поэтому покупатели могут воспользоваться выгодными предложениями и купить любимые лакомства дешевле. На этот раз скидка появилась на популярные конфеты украинского производителя.

Как сообщает "Телеграф", в "АТБ" снизили цену на конфеты Roshen "Стріла Подільська" весом 200 граммов. Теперь упаковка стоит 227,30 грн вместо 259,80 грн, а скидка составляет около 12%.

Две упаковки "Стріли Подільської" по акции позволят сэкономить 65 гривен

Конфеты "Стріла Подільська" от Roshen – сладости, которые можно подать к чаю или кофе, а также купить для семейного чаепития. Благодаря акционной цене упаковка обойдется дешевле, чем раньше.

Если планируете купить несколько пачек, разница будет еще заметнее. Например, на двух упаковках можно сэкономить 65 гривен по сравнению со старой ценой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о снижении цен в "АТБ" на популярные конфеты Roshen, благодаря которому покупатели могут сэкономить почти 100 гривен.