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ОО "Вартість Свободи" заявила в создании коалиции "Выход" для давления на международный бизнес, до сих пор работающий в России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте общественной инициативы .

"Осуждая российскую агрессию и поддерживая санкционную политику своих государств, Россию покинули сотни ведущих компаний. Однако некоторые остались. Среди них – Raiffeisen Bank International (RBI). Его представители с 2022 года говорят о возможном выходе, но RBI до сих пор в России и остается крупнейшим западным банком в стране", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, Raiffeisen Bank за данный период заплатил в российский бюджет 2,1 млрд евро налогов. Этой суммы достаточно для покупки 100 тис. Shahed-136, или 1050 баллистических ракет "Искандер-М".

"Мы не можем мириться с тем, что Raiffeisen Bank International через свое российское подразделение продолжает зарабатывать и наполнять бюджет России. А украинский банк той же группы использует лозунг "Вместе с Украиной". Руководители и акционеры RBI не могут не осознавать цинизма такой позиции. Поэтому призываем единомышленников присоединяться к коалиции, чтобы вместе добиться выхода RBI из России", – заявил глава общественной организации "Вартість Свободи" Назар Галич.