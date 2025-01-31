Не "котик" и не "птєнчік": какими словами можно назвать любимого человека на украинском
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Пусть ваши обращения к любимым будут нежными, исполненными любви и верности
Украинский язык, на который многие начали активно переходить с началом полномасштабной войны, славится своей мелодичностью и разнообразием. Однако в обращении к любимому человеку многие до сих пор используют слова-кальки с русского или же обращаются к суржику.
Однако следует помнить, что очень важно выбирать именно такие слова, которые лучше всего отражают вашу привязанность к любимому человеку и глубину чувств. И именно в украинском языке есть множество аутентичных ласковых слов, которых нет в других языках.
"Телеграф" собрал для вас самые красивые и нежные слова, которыми можно назвать любимого человека на украинском языке. Эти фразы однозначно добавят разнообразия отношениям и порадуют вашу вторую половинку.
Как признаться в чувствах своей второй половинке
Выразить свою симпатия сегодня можно при помощи интересных фраз, которыми украинцы в разное время проявляли тепло своих сердец.
К примеру, оригинально признаться в чувствах вам помогут такие варианты:
- "Ти припала (-в) мені до ока"
- "Ти мені до любові"
- "Хочу з тобою барвінок рвати" (фольклорне запрошення на побачення)
- "Я для тебе небо прихилю"
- "Я палаю коханням"
- "Я замилуваний (-а) тобою"
- "Я залюблений (-а) тобою"
- "Шаленію від тебе".
Как ласково назвать свою любимую
С нежностью обратиться к своей любимой девушке можно при помощи целого арсенала слов, которые способны произвести впечатление. Главное — чтобы все сказанное вызывало трепет в сердце у ваших второй половинки.
К примеру, можно использовать такие слова:
- Ясочка
- Ластівочка
- Серденько
- Лебедонька або лебідка
- Пташка
- Кралечка
- Крихітка
- Коханая
- Миленька.
Как ласково назвать любимого
Мужчины тоже любят ушами и даже если вы уже живете не один год вместе, то очень важно поддерживать тонкую эмоциональную связь. Милые прозвища способны добавить капельку романтики в отношения и сблизить партнеров.
Своего любимого можно назвать следующими нежными словами:
- Золотий
- Милий
- Рідний
- Коханий
- Ненаглядний
- Солодкий
- Єдиний
- Чарівний
- Жайворонок
- Голуб мій.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает украинское слово "крючок". Это яркий пример того, как технический термин может превратиться в эмоциональное выражение в разговорной речи.