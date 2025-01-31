Не "котик" и не "птєнчік": какими словами можно назвать любимого человека на украинском

Пусть ваши обращения к любимым будут нежными, исполненными любви и верности

Украинский язык, на который многие начали активно переходить с началом полномасштабной войны, славится своей мелодичностью и разнообразием. Однако в обращении к любимому человеку многие до сих пор используют слова-кальки с русского или же обращаются к суржику.

Однако следует помнить, что очень важно выбирать именно такие слова, которые лучше всего отражают вашу привязанность к любимому человеку и глубину чувств. И именно в украинском языке есть множество аутентичных ласковых слов, которых нет в других языках.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые и нежные слова, которыми можно назвать любимого человека на украинском языке. Эти фразы однозначно добавят разнообразия отношениям и порадуют вашу вторую половинку.

Как признаться в чувствах своей второй половинке

Выразить свою симпатия сегодня можно при помощи интересных фраз, которыми украинцы в разное время проявляли тепло своих сердец.

К примеру, оригинально признаться в чувствах вам помогут такие варианты:

"Ти припала (-в) мені до ока"

"Ти мені до любові"

"Хочу з тобою барвінок рвати" (фольклорне запрошення на побачення)

"Я для тебе небо прихилю"

"Я палаю коханням"

"Я замилуваний (-а) тобою"

"Я залюблений (-а) тобою"

"Шаленію від тебе".

Как ласково назвать свою любимую

С нежностью обратиться к своей любимой девушке можно при помощи целого арсенала слов, которые способны произвести впечатление. Главное — чтобы все сказанное вызывало трепет в сердце у ваших второй половинки.

К примеру, можно использовать такие слова:

Ясочка

Ластівочка

Серденько

Лебедонька або лебідка

Пташка

Кралечка

Крихітка

Коханая

Миленька.

Как ласково назвать любимого

Мужчины тоже любят ушами и даже если вы уже живете не один год вместе, то очень важно поддерживать тонкую эмоциональную связь. Милые прозвища способны добавить капельку романтики в отношения и сблизить партнеров.

Своего любимого можно назвать следующими нежными словами:

Золотий

Милий

Рідний

Коханий

Ненаглядний

Солодкий

Єдиний

Чарівний

Жайворонок

Голуб мій.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает украинское слово "крючок". Это яркий пример того, как технический термин может превратиться в эмоциональное выражение в разговорной речи.