Укр

Не "котик" и не "птєнчік": какими словами можно назвать любимого человека на украинском

Автор
Анна Нестерова
Дата публикации
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Автор
Любви все возрасты покорны
Любви все возрасты покорны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пусть ваши обращения к любимым будут нежными, исполненными любви и верности

Украинский язык, на который многие начали активно переходить с началом полномасштабной войны, славится своей мелодичностью и разнообразием. Однако в обращении к любимому человеку многие до сих пор используют слова-кальки с русского или же обращаются к суржику.

Однако следует помнить, что очень важно выбирать именно такие слова, которые лучше всего отражают вашу привязанность к любимому человеку и глубину чувств. И именно в украинском языке есть множество аутентичных ласковых слов, которых нет в других языках.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые и нежные слова, которыми можно назвать любимого человека на украинском языке. Эти фразы однозначно добавят разнообразия отношениям и порадуют вашу вторую половинку.

Как признаться в чувствах своей второй половинке

Выразить свою симпатия сегодня можно при помощи интересных фраз, которыми украинцы в разное время проявляли тепло своих сердец.

К примеру, оригинально признаться в чувствах вам помогут такие варианты:

  • "Ти припала (-в) мені до ока"
  • "Ти мені до любові"
  • "Хочу з тобою барвінок рвати" (фольклорне запрошення на побачення)
  • "Я для тебе небо прихилю"
  • "Я палаю коханням"
  • "Я замилуваний (-а) тобою"
  • "Я залюблений (-а) тобою"
  • "Шаленію від тебе".

Как ласково назвать свою любимую

С нежностью обратиться к своей любимой девушке можно при помощи целого арсенала слов, которые способны произвести впечатление. Главное — чтобы все сказанное вызывало трепет в сердце у ваших второй половинки.

К примеру, можно использовать такие слова:

  • Ясочка
  • Ластівочка
  • Серденько
  • Лебедонька або лебідка
  • Пташка
  • Кралечка
  • Крихітка
  • Коханая
  • Миленька.

Как ласково назвать любимого

Мужчины тоже любят ушами и даже если вы уже живете не один год вместе, то очень важно поддерживать тонкую эмоциональную связь. Милые прозвища способны добавить капельку романтики в отношения и сблизить партнеров.

Своего любимого можно назвать следующими нежными словами:

  • Золотий
  • Милий
  • Рідний
  • Коханий
  • Ненаглядний
  • Солодкий
  • Єдиний
  • Чарівний
  • Жайворонок
  • Голуб мій.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает украинское слово "крючок". Это яркий пример того, как технический термин может превратиться в эмоциональное выражение в разговорной речи.

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#Украинский язык #Правила #Любовь #Мова