Никакой не Никитович: как правильно на украинском обращаться к детям Никиты

Запись имен в русском фонетическом звучании противоречит устоявшимся языковым нормам

В современном украинском языке до сих пор встречаются случаи неправильного написания некоторых имен и имен по отчеству. Многие украинцы ошибочно используют русскоязычные варианты написания, в частности, "Никита" вместо правильного "Микита".

Согласно новому украинскому правописанию, единственным правильным вариантом является именно украинское имя "Микита" и образовавшиеся от него формы отчества — "Микитович" для мужчин и "Микитівна" для женщин. Часто родители записывают детям имена в ЗАГСах в русском звучании, что создает путаницу в документах.

От имени Микита образуются формы отчества по общим правилам украинского языка. Для того чтобы правильно образовать отчество, достаточно добавить в основу имени суффикс -ович для мужчин или -івна для женщин. Кандидат филологических наук Алла Приймак отмечает, что запись имен в русском фонетическом звучании противоречит устоявшимся языковым нормам.

Общие правила образования имен отчества

Мужские имена по отчеству формируются добавлением суффикса -ович или -ьович, женские — -івна или -ївна. В случае, когда родительское имя заканчивается на "й", в женском варианте употребляется суффикс -ївна. Например: Андрійович, Андріївна.

Есть также особенные случаи образования патронимов. От имени Григорий образуются формы Григорович и Григорівна, від Іллі – Ілліч и Іллівна, від Луки – Лукич и Луківна. Параллельные формы обладают патронимами от имен Кузьма (Кузьмич или Кузьмович), Микола (Миколайович или Миколович), Хома (Хомич или Хомович).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о мужских именах, от которых отчеств может быть несколько. В украинском языке есть 5 имен, где отчество может быть разное.