Не "котик" і не "птєнчік": якими словами можна назвати кохану людину українською

Нехай ваші звернення до коханих будуть ніжними, сповненими любові та вірності

Українська мова, на яку багато хто почав активно переходити з початком повномасштабної війни, славиться своєю мелодійністю та різноманітністю. Однак у зверненні до коханої людини багато хто досі використовує слова-кальки з російської або ж суржик.

Однак слід пам’ятати, що дуже важливо вибирати саме такі слова, які найкраще відображають вашу прихильність до коханої людини та глибину почуттів. І саме в українській мові є безліч автентичних лагідних слів, яких немає в інших мовах.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші та найніжніші слова, якими можна назвати кохану людину українською мовою. Ці фрази однозначно додадуть різноманітності стосункам та порадують вашу другу половинку.

Як зізнатися в почуттях своїй другій половинці

Виразити свою симпатію сьогодні можна за допомогою цікавих фраз, якими українці у різний час проявляли тепло своїх сердець.

Наприклад, оригінально зізнатися у почуттях вам допоможуть такі варіанти:

Ти припала (-в) мені до ока"

"Ти мені до любові"

"Хочу з тобою барвінок рвати" (фольклорне запрошення на побачення)

"Я для тебе небо прихилю"

"Я палаю коханням"

"Я замилуваний (-а) тобою"

"Я залюблений (-а) тобою"

"Шаленію від тебе".

Як лагідно назвати свою кохану

З ніжністю звернутися до своєї коханої дівчини можна за допомогою цілого арсеналу слів, які здатні справити враження. Головне, щоб все сказане викликало трепет у серці вашої другої половинки.

Наприклад, можна використовувати такі слова:

Ясочка

Ластівочка

Серденько

Лебідко або лебідка

Пташка

Кралечка

Крихітка

Кохана

Миленька.

Як лагідно назвати коханого

Чоловіки теж люблять вухами і навіть якщо ви вже живете не один рік разом, дуже важливо підтримувати тонкий емоційний зв’язок. Милі прізвиська здатні додати крапельку романтики у стосунки та зблизити партнерів.

Свого коханого можна назвати такими ніжними словами:

Золотий

Милий

Рідний

Коханий

Ненаглядний

Солодкий

Єдиний

Чарівний

Жайворонок

Голуб мій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає українське слово "гачок". Це яскравий приклад того, як технічний термін може перетворитися на емоційний вираз у розмовній мові.