Вкуснее, чем "Нутелла": как приготовить шоколадное масло дома (видео)
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Такое масло понравится всем
Шоколад – любимое лакомство многих, ведь из него можно приготовить разнообразную вкусную выпечку. Или обратить внимание на рецепт шоколадного масла, вкус которого знаком многим с детства.
Сегодня мы хотим предложить приготовить это лакомство дома. А опубликовали его на Instagram-странице "valeria_pytel_".
Как приготовить шоколадное масло
Ингредиенты:
- сливочное масло 82% – 180 г;
- шоколад черный – 90 г;
- какао – 20 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Способ приготовления:
1.Кастрюлю с водой поставить на огонь и довести до кипения, убавить огонь и поставить посуду с шоколадом сверху.
2.Шоколад немного растопить, добавить сливочное масло и растопить полностью.
3.Шоколад снять с огня, добавить цедру апельсина и какао, все перемешать и можно пробовать. По желанию добавить сахарную пудру.
4.Перелить масло в удобную посуду и оставить остыть.
5.Накрыть пленкой и отправить в холодильник до застывания.