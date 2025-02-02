Вкуснее, чем "Нутелла": как приготовить шоколадное масло дома (видео)

Такое масло понравится всем

Шоколад – любимое лакомство многих, ведь из него можно приготовить разнообразную вкусную выпечку. Или обратить внимание на рецепт шоколадного масла, вкус которого знаком многим с детства.

Сегодня мы хотим предложить приготовить это лакомство дома. А опубликовали его на Instagram-странице "valeria_pytel_".

Как приготовить шоколадное масло

Ингредиенты:

сливочное масло 82% – 180 г;

шоколад черный – 90 г;

какао – 20 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Способ приготовления:

1.Кастрюлю с водой поставить на огонь и довести до кипения, убавить огонь и поставить посуду с шоколадом сверху.

2.Шоколад немного растопить, добавить сливочное масло и растопить полностью.

3.Шоколад снять с огня, добавить цедру апельсина и какао, все перемешать и можно пробовать. По желанию добавить сахарную пудру.

4.Перелить масло в удобную посуду и оставить остыть.

5.Накрыть пленкой и отправить в холодильник до застывания.