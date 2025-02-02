Смачніше, ніж "Нутелла": як приготувати шоколадне масло вдома (відео)
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Таке масло сподобається всім
Шоколад — улюблені ласощі багатьох, адже з нього можна приготувати різноманітну смачну випічку. Або ж звернути увагу на рецепт шоколадного масла, смак якого знайомий багатьом з дитинства.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ці ласощі вдома. А опублікували його на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".
Як приготувати шоколадне масло
Інгредієнти:
- вершкове масло 82% – 180 г;
- шоколад чорний – 90 г;
- какао – 20 г;
- цедра апельсина – 1 шт.;
Спосіб приготування:
1.Каструлю з водою поставити на вогонь і довести до кипіння, зменшити вогонь і поставити посуд із шоколадом зверху.
2.Шоколад трішки розтопити, додати вершкове масло та розтопити повністю.
3.Шоколад зняти з вогню, додати цедру апельсина та какао, все перемішати та можна куштувати. За бажанням додати цукрову пудру.
4.Перелити масло в зручний посуд і залишити охолонути.
5.Накрити плівкою та відправити у холодильник до застигання.