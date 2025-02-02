Смачніше, ніж "Нутелла": як приготувати шоколадне масло вдома (відео)

Таке масло сподобається всім

Шоколад — улюблені ласощі багатьох, адже з нього можна приготувати різноманітну смачну випічку. Або ж звернути увагу на рецепт шоколадного масла, смак якого знайомий багатьом з дитинства.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати ці ласощі вдома. А опублікували його на Instagram-сторінці "valeria_pytel_".

Як приготувати шоколадне масло

Інгредієнти:

вершкове масло 82% – 180 г;

шоколад чорний – 90 г;

какао – 20 г;

цедра апельсина – 1 шт.;

Спосіб приготування:

1.Каструлю з водою поставити на вогонь і довести до кипіння, зменшити вогонь і поставити посуд із шоколадом зверху.

2.Шоколад трішки розтопити, додати вершкове масло та розтопити повністю.

3.Шоколад зняти з вогню, додати цедру апельсина та какао, все перемішати та можна куштувати. За бажанням додати цукрову пудру.

4.Перелити масло в зручний посуд і залишити охолонути.

5.Накрити плівкою та відправити у холодильник до застигання.