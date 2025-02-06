Бизнесмен Сергей Шапран: "Я патриот и я вижу свое будущее и будущее своих детей только здесь"

Определить стоимость бизнеса в Украине во время полномасштабной войны трудно, и делают инвестиции сейчас только те, кто верит в страну, считает владелец ООО "Броварской алюминиевый завод", ООО "Шапран Груп" и основатель инвестхолдинга Alumeta Group Сергей Шапран, о чем заявил в интервью изданию NADRA.info, отвечая на вопрос: "Сколько стоит ваш бизнес?"

"Мы работаем на энтузиазме, в надежде, что любой бизнес будет стоить больше, когда закончится война. Сейчас — нереально оценить. Недавно у нас был "прилет" в 50 м от завода. Прилетело бы в центральный корпус — вот и все! У нас после ракетной атаки разрушен центральный офис, напротив Костела*. Поэтому как оценить стоимость моего бизнеса сегодня? Трудно!" – сказал Шапран.

*20 декабря 2024 года, во время российской ракетной атаки на Киев, под удар попали БЦ "Торонто" и БЦ "Гранд" в Голосеевском районе напротив Костела Святого Николая.

"Тот, кто сегодня покупает бизнес в Украине, — однозначно верит в страну, в ее будущее, потому что в военное время продолжает инвестировать... А я патриот и я вижу свое будущее и будущее своих детей только здесь. Потому что человек должен иметь свою землю. Когда ее нет — ты не можешь быть успешным", — заявил Шапран.

Бизнесмен также заявил, что не использует на предприятиях "оптимизационные моменты" для снижения налоговой нагрузки и даже песок на предприятиях группы Uni нельзя купить за наличные.

"Мы создали рабочие места, провели модернизацию и выполнили необходимые ремонтные работы — потому что из всех машин, которые мы купили, ездили всего три. Для всех этих расходов на новые компании были заведены деньги и осуществлялись официальные оплаты со счетов, на все есть подтверждение. Не надо рассказывать, что мы что-то там "получили". Мы купили и должны были инвестировать свои средства в актив, который до нас три года "разбарахоливали" — сказал Шапран, заявив, что предыдущий владелец приказывал руководству предприятий "порезать это все на металлолом".

Напомним, в сентябре 2024 года Сергей Шапран стал единоличным владельцем ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", добывающим песок в Киевской области (Броварской район). Акционером "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" Шапран стал в апреле того же года, после чего, по данным YouControl, предприятие докапитализировали с 2,175 млн грн до почти 20 млн грн.