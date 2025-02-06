Бізнесмен Сергій Шапран: "Я патріот і я бачу своє майбутнє і майбутнє своїх дітей тільки тут"

Визначити вартість бізнесу в Україні під час повномасштабної війни важко, і роблять інвестиції зараз лише ті, хто вірить у країну, вважає власник ТОВ "Броварський алюмінієвий завод", ТОВ "Шапран Груп" й засновник інвестхолдингу Alumeta Group Сергій Шапран, про що заявив в інтерв’ю виданню NADRA.info, відповідаючи на запитання: "Скільки коштує ваш бізнес?"

"Ми працюємо на ентузіазмі, в надії, що будь-який бізнес буде коштувати більше, коли закінчиться війна. Зараз — нереально оцінити. Нещодавно у нас був "прильот" за 50 м від заводу. Прилетіло б в центральний корпус — от і все! У нас після ракетної атаки зруйнований центральний офіс, навпроти Костелу*. Тож як оцінити вартість мого бізнесу сьогодні? Складно!" — сказав Шапран.

*20 грудня 2024 року, під час російської ракетної атаки на Київ, під удар потрапили БЦ "Торонто" та БЦ "Гранд" у Голосіївському районі навпроти Костела Святого Миколая.

"Той, хто сьогодні купує бізнес в Україні — однозначно вірить в країну, в її майбутнє, тому що у воєнний час продовжує інвестувати… А я патріот і я бачу своє майбутнє і майбутнє своїх дітей тільки тут. Тому що людина повинна мати свою землю. Коли її немає — ти не можеш бути успішним", — заявив Шапран.

Бізнесмен також заявив, що не використовує на підприємствах "оптимізаційні моменти" для зниження податкового навантаження й навіть пісок на підприємствах групи Uni не можна купити за готівку.

"Ми створили робочі місця, провели модернізацію і виконали необхідні ремонтні роботи — тому що з усіх машин, які ми купили, їздили всього три. Для всіх цих витрат на нові компанії були заведені гроші і здійснювалися офіційні сплати з рахунків, на все є підтвердження. Не треба розповідати, що ми щось там "отримали". Ми купили і мусили інвестувати свої кошти в актив, який до нас за три роки "розбарахолили"? — сказав Шапран, заявивши, що попередній власник наказував керівництву підприємств "порізати це все на металобрухт".

Нагадаємо, у вересні 2024 року Сергій Шапран став одноосібним власником ТОВ "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", що видобуває пісок у Київській області (Броварський район). Акціонером "Будіндустрія-Сервіс ЛТД" Шапран став у квітні того ж року, після чого, за даними YouControl, підприємство докапіталізували з 2,175 млн грн до майже 20 млн грн.