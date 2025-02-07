На завтрак или перекус: эта закуска из лаваша понравится близким (видео)

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Лаваш – это простой, но очень многофункциональный продукт, который идеально подходит для создания аппетитных рулетов, запеканок и пирогов. К тому же из него легко приготовить хрустящие домашние чипсы.

Сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, которое можно съесть как на завтрак, так и на перекус. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить закуску из лаваша

Ингредиенты:

лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);

куриное филе или бедро – 400 г;

лук – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

петрушка – 1-2 ст. л.;

сметана – 1 ст.;

яйца – 2-3 шт.;

панировочные сухари – 150 г;

сыр твердый или Моцарелла – 250 г;

растительное масло – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Мясо нарезать тонкими ломтиками, а лук полукольцами.

2.В сковороде обжарить мясо с луком, добавить соль и перец, жарить еще 5-7 минут. Готовое мясо с луком переложить в миску, добавить сметану, измельченную петрушку и перемешать.

3. Выложить начинку на лаваш, добавить натертый сыр и завернуть в ролл, завернуть края.

4.Каждый лаваш погрузить во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром.

5. Выложить на противень и запекать 15 минут при 200 С.