На завтрак или перекус: эта закуска из лаваша понравится близким (видео)
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Не требуется ни кулинарного опыта, ни много времени или усилий
Лаваш – это простой, но очень многофункциональный продукт, который идеально подходит для создания аппетитных рулетов, запеканок и пирогов. К тому же из него легко приготовить хрустящие домашние чипсы.
Сегодня мы предлагаем приготовить блюдо, которое можно съесть как на завтрак, так и на перекус. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить закуску из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 10 шт. (или обычный нарезать);
- куриное филе или бедро – 400 г;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу;
- петрушка – 1-2 ст. л.;
- сметана – 1 ст.;
- яйца – 2-3 шт.;
- панировочные сухари – 150 г;
- сыр твердый или Моцарелла – 250 г;
- растительное масло – 30 мл;
Способ приготовления:
1.Мясо нарезать тонкими ломтиками, а лук полукольцами.
2.В сковороде обжарить мясо с луком, добавить соль и перец, жарить еще 5-7 минут. Готовое мясо с луком переложить в миску, добавить сметану, измельченную петрушку и перемешать.
3. Выложить начинку на лаваш, добавить натертый сыр и завернуть в ролл, завернуть края.
4.Каждый лаваш погрузить во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром.
5. Выложить на противень и запекать 15 минут при 200 С.