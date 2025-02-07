На сніданок або перекус: ця закуска з лаваша сподобається близьким (відео)

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Лаваш – це простий, але надзвичайно багатофункціональний продукт, який ідеально підходить для створення апетитних рулетів, запіканок та пирогів. До того ж з нього легко приготувати хрусткі домашні чипси.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, яку можна з'їсти як на сніданок, так і на перекус. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати закуску з лаваша

Інгредієнти:

лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);

куряче філе або стегно – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець – за смаком;

петрушка – 1-2 ст. л.;

сметана – 1 ст.;

яйця – 2-3 шт.;

панірувальні сухарі – 150 г;

сир твердий або Моцарелла – 250 г;

олія – 30 мл;

Спосіб приготування:

1.М'ясо нарізати тонкими скибочками, а цибулю півкільцями.

2.У сковорідці обсмажити м'ясо із цибулею, додати сіль та перець, смажити ще 5-7 хвилин. Готове м'ясо з цибулею перекласти у миску, додати сметану, подрібнену петрушку та перемішати.

3.Викласти начинку на лаваш, додати натертий сир і загорнути у рол, загорнути краї.

4.Кожен лаваш занурити у збиті яйця та панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром.

5.Викласти на деко і запікати 15 хвилин при 200 С.