На сніданок або перекус: ця закуска з лаваша сподобається близьким (відео)
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Не потрібен ані кулінарний досвід, ані багато часу чи зусиль
Лаваш – це простий, але надзвичайно багатофункціональний продукт, який ідеально підходить для створення апетитних рулетів, запіканок та пирогів. До того ж з нього легко приготувати хрусткі домашні чипси.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати страву, яку можна з'їсти як на сніданок, так і на перекус. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати закуску з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш круглий – 10 шт. (або звичайний нарізати);
- куряче філе або стегно – 400 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- петрушка – 1-2 ст. л.;
- сметана – 1 ст.;
- яйця – 2-3 шт.;
- панірувальні сухарі – 150 г;
- сир твердий або Моцарелла – 250 г;
- олія – 30 мл;
Спосіб приготування:
1.М'ясо нарізати тонкими скибочками, а цибулю півкільцями.
2.У сковорідці обсмажити м'ясо із цибулею, додати сіль та перець, смажити ще 5-7 хвилин. Готове м'ясо з цибулею перекласти у миску, додати сметану, подрібнену петрушку та перемішати.
3.Викласти начинку на лаваш, додати натертий сир і загорнути у рол, загорнути краї.
4.Кожен лаваш занурити у збиті яйця та панірувальні сухарі. Зверху посипати натертим сиром.
5.Викласти на деко і запікати 15 хвилин при 200 С.