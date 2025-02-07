Экскурсия, сувенир или мастер-класс на День влюбленных 2025: 7 идей крутых патриотических подарков

Порадуйте вторую половинку в это непростое время

День святого Валентина — это душевный и романтичный праздник, когда влюбленные пары выражают свои чувства и радуют друг друга сюрпризами. В этом году День святого Валентина 14 февраля выпадает на пятницу.

Влюбленные пары в условиях войны сталкиваются с множеством проблем, связанных как с физической разлукой, так и с психологическими нагрузками. Поэтому порадовать вторую половинку в этот день лишним точно не будет.

Что касается подарков на День Валентина, то они могут быть простыми и символичными. "Телеграф" составил список оригинальных презентов с патриотическим акцентом.

Идеи для патриотичных подарков на День влюбленных 2025:

Флаг или сувениры с национальной символикой – флаг нашей страны или различные декоративные предметы с гербом, например, подушки, картины или магнитики.

или – флаг нашей страны или различные декоративные предметы с гербом, например, подушки, картины или магнитики. Персонализированные подарки – например, футболки, чашки или худи с изображением символов Украины или с патриотическими цитатами.

Книги об истории страны – это может быть как художественная литература, так и книги, которые рассказывают о значимых событиях в истории или о культурных достижениях.

Подарочные наборы с национальными продуктами – наша страна известна своими уникальными продуктами. Такой подарок будет очень оригинальным.

Мастер-классы или экскурсии по патриотическим местам – подарите опыт, например, экскурсию по историческим местам вашего города или мастер-класс по народным ремеслам.

Хортица под снегом

Ювелирные украшения с символикой – например, браслеты или подвески с изображением флага или других символов.

Карта Украины с отметками важных для вас мест – например, карта с маленькими значками в местах, которые имеют особое значение в истории государства или в отношениях.

Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.